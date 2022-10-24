三星S23 Ultra跑分出炉，多核超越A16，网友直呼买早了！

【天极网手机频道】前不久，三星S23系列新机的配置参数就遭到了曝光，并且该系列新机还是首款搭载骁龙8 Gen 2入网的手机。最近，又有一款疑似三星S23 Ultra新机也已经现身Geekbench，型号为SM-S918U。

Geekbench列表显示，S23Ultra配备了一个未命名的芯片组，带有“kalama”主板标识，CPU架构为“1+2+2+3”，主核频率为3.6GHz，根据此前传闻，该处理器是骁龙8 Gen 2，“1+2+2+3”即1×3.36GHz Cortex-X3超大核+4× 2.8GHz Cortex-A715/A710大核+3×2.02GHz Cortex-A510小核。

该测试设备取得了1521分的单核成绩和4689分的多核成绩，成绩非常出色。作为参考，搭载骁龙8 Gen 1的Galaxy S22 Ultra的最高分分别为1200/4200分。列表显示测试设备有8GB内存，预计该机将提供至少12GB内存的版本。此外，这款手机运行的是安卓13系统，大概是OneUI 5。

同时也有网友和前不久刚刚上市的iPhone 14 Pro Max对比，该机搭载了苹果今年最为顶尖的A16芯片，A16芯片采用台积电N4P的第三代5nm工艺制程打造，并且带来了一些相对温和的性能提升。相比起原来的 5nm “N5” 制造工艺，N4P 提供了 11% 性能提升、22% 能源效率提升以及 6% 密度提升。

A16芯片晶体管数量将从150亿个增加到 180-200亿个，同时，其CPU速度或将得到15%的提升。此外，A16 仿生芯片由两颗高性能核心和 4 颗高能效核心组成的 6 核中央处理器带来的速度提升至高可达 40%，采用经加速的 5 核图像处理器，内存带宽提升多达 50%，极为适合运行图形密集型游戏和 App，而全新 16 核神经网络引擎的处理能力高达每秒 17 万亿次运算，这枚芯片可在耗电量极低的情况下提供更高的性能，从而实现全天候电池续航。

这颗几乎被苹果和用户吹爆了的芯片在Geekbench的单核跑分为1879分，多核为4664分。可以看出单核方面，搭载骁龙8 Gen 2的三星S23 Ultra相比A16芯片还有着一定的差距，而多核方面三星S23 Ultra的4689分已经超越了A16的4664分，这也让不少网友直呼S22 Ultra买早了!

此外，国行版本的S23、S23 +和S23 Ultra都获得了3C认证。认证显示，S23和S23+都配备了相同的EP-TA800充电器，设备标识符确认这些设备是为中国市场准备的。而S23 Ultra有些出乎意料地也是25W充电头，不过外界猜测该机的国际版仍然会支持最高45W的充电速率。

并且最近也有网友放出了三星S23 Ultra的渲染图，从图中可以看到，新版的渲染图在边框方面有所加宽，相比S22 Ultra 只是窄了一点点，并没有像此前爆料的那样大幅缩窄。爆料称，三星 S23 Ultra的外观和上一代差别不大，采用了类似的设计。该机搭载6.8英寸微曲面屏，尺寸为163.4 x 78.1 x 8.8mm，略宽于三星S22 Ultra的163.3 x 77.9 x 8.9mm。

虽然尺寸保持大致不变，但三星S23 Ultra将在峰值亮度、色彩准确度、最低屏幕反射率和HDR性能方面带来改进。不过目前仍未确定这台机器的准确发布时间，但从已经曝光的数据来看，这次的三星S23 Ultra在性能上的提升非常亮眼，在多核跑分下甚至小超A16，十分令人期待!