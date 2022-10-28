vivo重返国内第一，IDC发布Q3中国手机市场出货量数据

【天极网手机频道】近日，IDC发布2022年第三季度中国手机季度跟踪报告。数据显示，2022年第三季度，中国智能手机市场出货量约7113万台，同比下降11.9%。其中Top5排名有所调整，vivo在第三季度国内市场出货量第一，市场份额达到20.0%。荣耀市场份额保持17.9%。在荣耀70系列维持了上市以来的高速增长势头。OPPO市场份额16.3%，位居第三位，在产品上加大投入，打造精品路线。小米在第三季度出货量约900万部，占据12.7%的市场份额。

虽然今年首次降幅收窄，但市场需求依然延续上半年的低迷。整体市场的不景气，使得各家厂商保持较为稳健保守的运营策略，有条不紊的继续减少库存水位。不过，600美元以上的高端市场受到影响较小，整体份额达22.4%，同比增长1.9个百分点，环比同样增长2.3个百分点。

处于高端市场的折叠屏产品则表现抢眼，保持了高速增长的趋势。2022年第三季度，中国折叠屏产品单季出货量超过100万部，同比增幅约246%，创有史以来最大单季出货量。其中华为依然占据国内折叠屏市场第一的位置，市场份额达44.9%;三星的Z Fold4和Z Flip4两款新品销售情况明显好于上一代产品，排名位居第二位，占据22.2%的市场份额;而新发布的X Fold+系列同样帮助vivo在折叠屏市场提升到第三位，市场份额11.9%。

受国内外经济大环境等因素的影响，国内智能手机市场仍将持续低迷，短期内难以恢复，前景尚不乐观。面对此种困境，各品牌或将一改激进策略，转而务实谨慎。在合理有效控制库存水位的同时，继续保持、甚至加大在产品研发上的投入，无论是从硬件还是软件层面上，努力争取打造出有差异化、有竞争力的产品，以抓住消费者。经济低迷之际，往往也是行业洗牌之时，未来手机品牌将如何左冲右突，Top排名又将如何变动，我们拭目以待。