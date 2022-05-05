上千元的3米雷雳4 Pro连接线已上市，谁是“大冤种”？

作者：毛毛

【天极网手机频道】前不久苹果在春季发布会上推出了全新的外接显示器Studio Display，同时它还随附一根1米长的雷雳4 Pro连接线。不过在售价上引起了大家的不满，因为一根1.8米长的雷雳4 Pro连接线售价就卖到了949元，目前3米版本的雷雳4 Pro连接线也已经开售，苹果(中国大陆)官网上售价是1169元。这个价格到底是消费者自己是“大冤种”还是被迫交“智商税”？

据了解，这根雷雳4 Pro连接线是英特尔推出的新一代通用线缆连接解决方案，除了两端接口上各有一个雷电符号之外，外观上看起来就是一根USB Type-C连接线。不过，雷雳接口兼容了几乎电脑上使用到的大多数协议，通过一个接口就可以实现文件传输、数据传输、视频传输、音频传输、充电等多种功能。

但即便如此，有专业人士表示其实这根线不至于到这个价格，之所以这么贵是因为它是苹果产品，苹果产品有其品牌溢价的部分，其中多多少少都存在着非理性定价因素。而苹果这根线与市面上能够买到的雷雳4连接线其实没有本质区别。同时，要让雷雳4 Pro连接线发挥最大作用的前提是要拥有适当的外围产品，比如Mac Studio、Macbook等等，如果只是连接手机甚至还只是一个USB2.0规范的Type-C接口的话，那这根线在这里毫无用处。

不过说到底，雷雳4 Pro连接线数据传输速率最高可达40Gb/s，USB 3.1第二代数据传输速率最高可达10Gb/s，而且它支持DisplayPort视频输出，可连接至支持雷雳3、雷雳4或USB-C及USB的设备和显示器，供电功率最高可达100瓦，这是与市面上一般的连接线是无法比拟的。但是呢，对于我们这种普通用户来说是没有必要去买这根线的，买这根线的消费者更多是偏向于想要搭建更互联互通、对平台速度要求更高的人。

最后提醒一下大家，如果真要买这根线，还是从正规渠道购买以免上当受骗了。