卢伟冰科普VC液冷技术 Redmi K30 Pro确认真・旗舰配置

作者：夏初

【天极网手机频道】不用等各路剧透大神透露消息，Redmi官方已经开始为K30 Pro预热。上午官方先是放出了该机的外观图，下午紧接着又确认K30 Pro将搭载骁龙865+LPDDR5+UFS3.1的5G时代真・旗舰配置组合。“技术指导”小米集团副总裁卢伟冰还亲自为用户科普了VC液冷散热，此前他曾多次科普产品的相关技术，可谓亲力亲为。

一般消费者其实并不会太了解VC均热板，VC实际上是Vapor Chamber的缩写，中文全称为真空腔均热板散热技术。卢伟冰建议用户简单联想，VC=Very Cold，就很容易理解和记忆。

卢伟冰表示，以石墨作为主要散热材料的早期手机被称为第一代散热，铜管液冷则被称为第二代散热技术，而VC均热板则是最新的第三代散热技术，也是2020年旗舰手机的标配。

对VC液冷的原理介绍，卢伟冰采用了打比方的方式解释。“如果说铜管是根竹子，那VC就是个竹筏。而Redmi K30 Pro还是一面拥有3435mm2超大面积的‘竹筏’(一般手机的VC面积只有1000 mm2左右)，能够更快、更均匀的把热量传递，彻底激发手机的性能。”

Redmi K30 Pro至少有拥有普通版和变焦版两个版本。核心配置方面，Redmi K30 Pro全系搭载高通骁龙865平台，支持SA、NSA双模5G;配备LPDDR5内存及UFS 3.1闪存;电池容量预计不低于4500mAh，支持33W闪充。根据官方发布的“定妆照”，我们可以得知Redmi K30 Pro拥有先进的3.5mm耳机孔，采用升降式前置摄像模组方案来实现全面屏。

普通版搭载6400万像素的索尼IMX686主摄，传感器为1/1.7英寸，支持硬件级直出9248×6944超高清分辨率照片，同时还支持像素四合一为1.6μm大像素，而Redmi K30 Pro变焦版的主摄和长焦均支持OIS光学防抖。