魅族16s发布会现场彩蛋曝光：飞机稿展台暗藏“深意”

作者：千年

【天极网手机频道】自从魅族16th爆火之后，许多消费者更加期待魅族16s的发布。今天(23日)晚上19:30，魅族16s将在魅族总部珠海发布。随着发布时间的临近，神秘的“飞机稿”展台被曝光。

魅族16s旗舰手机发布会现场

如展台所示，飞机稿展台想表达的是16s从1%的细节付诸100%优化中所耗费的设计和物料方案，其中不乏有后盖面板、主板设计和摄像头等零部件。而此次发布会邀请函的主题正是“100% Efforts for 1% Selected”，意指为百里挑一的用户付诸百分之百的努力。

魅族16s旗舰手机发布会现场

虽然关于魅族16s的许多信息已经被魅族科技创始人黄章给曝光了，但是其价格依然是许多消费者最关心的关键信息。

魅族

值得一提的是，魅族16s没有跟随市场主流，采用水滴屏、刘海屏等异形屏设计，也没有采用升降、滑盖、挖孔等方案。而是采用了无刘海、上下对称的全面屏方案，而这也是被许多消费者所认可的设计也彰显了魅族特立独行的品牌性格。从产品本身来讲，这样的设计也对魅族16s差异化的打造有很大的功劳。

核心配置上，魅族16s搭载高通骁龙855旗舰平台，配备6GB内存+128GB存储(另有8GB内存版本可选)，后置4800万+2000万双摄，其中主镜头为索尼IMX586，支持OIS光学防抖，电池容量为3600mAh。

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价格方面还要等到今晚发布会正式发布，不过此前外媒曝光了魅族16s俄罗斯售价海报，其价格达到了33990俄罗斯卢布(约合人民币3600元)。