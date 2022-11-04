国内手机市场“冷气”持续 厂商“稳”字当头，高端市场或成突围关键

降幅收窄难掩市场颓势 稳健保守策略或将持续

在经历了去年的短暂回暖之后，国内的手机市场在今年再次陷入寒冬之中，根据IDC的统计，2022年的第一季度和第二季度出货量分别为7420万台和6720万台，对比去年同期下滑了14.1%和14.7%。而在IDC最新发布的报告中，算是带来了一个坏消息和一个好消息，坏消息是今年第三季度中国智能手机市场出货量约7113万台，同比依旧下滑了11.9%，比全球9.7%的跌幅要更大;而好消息则是，环比实现了6%的增长，降幅有所收窄，但依然难掩今年国内手机市场的颓势。

具体到厂商来说，前五名都是大家的“老熟人”了，vivo重返国内第一，拿到了20%的市场份额，荣耀和OPPO分列二、三名，分别握有17.9%和16.3%的市场份额，苹果拿到了第四名，占有15.1%的市场份额，小米则以12.7%的市场份额拿到了第五名。其中，前五名中除了苹果小幅的上涨外，其它四个国内厂商的出货量对比去年同期都出现了不同程度的下滑。值得关注的一点是，因受美国制裁陷入困境的华为在第三季度实现了触底反弹，除了在9月份刚刚发布的Mate50系列备受追捧外，低端畅享系列份额稳步提升，同时供应链情况也到了一定的改善，整体出货量有所回升。

去年的短暂“春天”让不少厂商都为2022年制定了相对激进的策略，进行了比较多得备货，而市场的遇冷则有些让大家猝不及防，库存的积压对于每个厂商都是不小的压力。为了应对低迷的市场，大家都不约而同的选择了稳健保守的运营策略，在持续发力高端市场，打造旗舰产品的同时，中端和主流级别的产品则会通过促销和优惠尽力清理库存，然后利用低端机型来保障整体的出货量。

尤其是现在已经来到了第四季度，一方面要尽可能的清理库存，像现在的双11以及之后的双12都是非常关键的电商节点，各大厂商应该都会通过优惠来缓解水位的库存。而另一方面，高通、联发科等芯片厂商都会在第四季度推出全新的芯片，各大手机厂商也需要快速跟进，抢占先机，并为明年制定全新的计划，进行采购和备货。也就说既要清理库存，还要考虑之后的备货，面临着双向的压力，这无疑是一场年关大考。

IDC高级分析师郭天翔表示，疫情的反复和国内外经济大环境等因素的影响，使得中国智能手机市场持续低迷，短期内难以恢复，而明年的整体出货量应该也会基本和今年持平。从现在市场情况来看，今年第四季度以及明年一整年，各大国产厂商应该会继续保持着稳健保守的运营策略，制定相对保守的目标，在备货上也会更加保守，避免出现今年高库存积压的问题。

当然，笔者觉得厂商的运营策略会相对保守，但产品策略则不会也不能保守，如果明年在消费者本身换机欲望就很低情况下，厂商新品升级幅度还非常有限，很可能会让越来越多消费者对换机进一步失去欲望，这就会陷入一条整体市场低迷，用户换机欲望下滑，厂商产品升级幅度小，用户不愿为其买单，市场继续下行的恶性循环。所以该“卷”还是要“卷”的，不“卷”则会丢失市场份额，我对明年的产品还是抱有比较大的期待的。

高端市场仍有竞争空间 软件系统将成突破方向

虽然国内整体市场下滑明显，不过高端市场(售价高于600美元)受到的影响较小，出货量占第三季度的22.4%，高于去年同期。这也是以高端产品为主的苹果，能够在整体市场下滑情况下依然实现小幅增长的一个重要因素，全新iPhone 14系列中两款Pro产品的热销，帮助苹果延续了高端市场的强势表现。但值得注意是，尽管苹果在高端市场依然占据着绝对的优势，但安卓手机的占比从今年第一季度开始逐步上升，这也说明了国产厂商在走“高端”这条路上是取得了一定的成绩的，需要持续投入和坚持下去的。

第四季度这个比例大概率会出现一定的反弹，毕竟苹果刚发新品不久，处在它的热销期上，而国产厂商的高端旗舰机型则会在年底或者明年年初才会面市，这就给了苹果一段很不错的发力时间。其实从去年第三和第四季度的比例变化也能看出来，iPhone 13系列是9月底才开启的首销，所以对第三季度影响很小，但在第四季度则展现出了“十三香”的实力，让苹果在高端市场的份额大增。

但我个人觉得这个反弹的幅度并不会像去年那么大，尽管iPhone 14系列中的两款Pro产品凭借着全新的配置和功能升级表现收获了不错的市场表现，但升级幅度很小，缺乏诚意的普通版则并不受欢迎，电商平台上从发售开始便已经跌破原价，iPhone 14系列的整体表现恐难以追上“十三香”，不会大幅度的压缩国产品牌的市场空间。

所以，在苹果这代产品表现并没有那么强势的情况下，国内的高端市场还是留给了国产厂商竞争空间的，继续打磨高端旗舰产品依旧是明年的重点。从今年的产品可以看出，国产高端旗舰在屏幕、摄像头、大内存、芯片等方面都进行了持续的投入，其中自研芯片成为了大家都瞄准的重点方向。它不仅能够展现厂商自身研发实力，也有助于树立高端品牌形象，提升品牌价值，从而让产品拥有更大的溢价空间。

冲击高端市场必然是一个长期积累的过程，除了在硬件上的研发和投入外，软件系统同样将是发力的关键点。如今在硬件配置拉不开明显差距的情况下，系统和软件成为各家手机大厂新突破方向，苹果的iOS和华为的鸿蒙都是很好的例子，差异化的软件交互体验可能会让产品脱颖而出，同时它还能增加现有用户的粘性，培养用户使用习惯，让这部分人在换机时会优先考虑相同品牌。

相信在明年，各大厂商除了对硬件进行迭代升级外，在软件系统方面也会大力进行创新和打磨，软硬件双管齐下，打造出更具差异化的产品，吸引消费者进行换机。

折叠屏市场格局已形成 产品价格有望继续下探

作为一片新兴的市场，折叠屏手机在近几年成为了各大厂商发力的关键点，国内外的主流手机厂商都先后入局。高价格、高技术含量以及高逼格让折叠屏手机自带高端的属性，尤其是对于冲击高端市场的国产厂商来说，谁都不会错过这个机会。从近两年的情况来看，折叠屏手机市场处于一个快速增长的状态。IDC最新的数据显示，今年第三季度的出货量首次突破100万部，同比增长了约246%，其中内向折叠屏是出货的绝对主力，也是当下最为主流的方案;价格便宜的上下折叠产品同样取得了不错的销量，成为越来越多人的选择;外折设计最少，不过目前主流厂商中只有华为还在坚持了，这些出货量来自于谁就不言而喻了。

具体到厂商来说，作为国产折叠屏手机先锋的华为，在第三季度以45%的超大份额继续领跑国内市场，三星则以22%的份额位列第二，vivo、小米、荣耀分列3-5名。从去年到现在，国内的几大头部手机厂商都先后入局折叠屏，对整体的市场格局造成了影响。与去年第四季度华为和三星占据绝对优势不同，随着其它品牌在折叠屏上的持续发力，市场从两强争霸逐步走向“一超多强”的格局。与此同时，头部厂商的强势表现，也在不断压缩其它厂商的生存空间。

像今年第三季度，前五大厂商就拿走了国内超95%的份额，大厂把握市场的格局已经形成，对于处在“Others”的品牌来说面临的压力是非常大的。由于各家产品的发布和更新周期不同，这个市场占比可能会随之波动，比如第三季度三星和小米都发布了新品，份额就得到了明显的提升，但品牌的格局基本已经形成了，除了表单中的华为、三星、vivo、小米以及荣耀外，再加上OPPO，基本就是未来主导国内市场的几大厂商了。

根据IDC的数据，目前折叠屏手机已经有一部分处于800美元(约合人民币5843元)以下，这主要归功于价格更加实惠的上下折叠屏。而之前动辄1.5-2W的横向折叠屏产品也开始步入万元以内。更多厂商的加入以及技术的逐步成熟，有望让产品的售价继续下探，更加接近于一台普通高端旗舰手机的价格。

IDC还预测从2022-2026年，国内的折叠屏手机销量会保持持续增长，从今年的270W+台逐步达到770W+台，成长的空间是比较大的，但上限并不算高，在数亿的全年出货量中依然只能占到个位数的比例，厂商想要依靠折叠屏手机去打破整体国内市场的格局，或是明显拉动增长并不现实，它在短时间内依然难以撼动传统直板手机的地位，处于一个“小众”的位置上。

写在最后

从目前的情况来看，明年的国内手机市场依然将是“寒风瑟瑟”，各大厂商则会以稳字当头，坚持高端化的路线的同时，在软件系统上寻求特点和差异化，等待外部环境的改善，寻求增长的机会。当然，除了以稳健保守的策略应对国内市场外，OPPO、vivo和小米都在积极布局和开拓海外市场，这很有助于平衡国内市场的下滑，其中小米在全球其它市场的布局最为广泛，这也是它虽然在国内市场表现不佳，但在全球市场下滑幅度却不大的原因，OPPO、vivo同样没有忽略发展海外市场，部分地区已经取得了不错的成绩，而今年则是荣耀开启海外布局的元年，还需要时间沉淀，相信明年国产厂商在海外市场的争夺同样会非常的激烈。