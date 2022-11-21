OPPO Reno9系列影像升级，双芯人像计算引擎尽显超强实力

【天极网手机频道】今天上午，OPPO再次透过官微公布Reno9系列新品配置。这一次的讯息还公布了Reno9系列的人像算法再度进化，升级为全新的双芯人像计算引擎，配合OPPO自研影像专用NPU芯片马里亚纳X，尽显影像强劲实力。

根据目前信息来看，Reno9系列将继续搭载马里亚纳 X芯片。作为移动端首个独立影像专用NPU芯片，马里亚纳 X芯片实现了18TOPs@Int8(等效72TOPs@Int4)的惊人算力、11.6 TOPs/w的绝佳能效、领先行业的20bit Ultra HDR能力，实时RAW计算四大突破。而搭载了马里亚纳 X芯片的Reno9系列在双芯4K超清夜景视频、双芯4K HDR视频与芯片级APP相机增强方面实力更上一层楼。

除了强大影像芯片，Reno9系列前后双旗舰人像镜头“更有料”。Reno9系列前置全系搭载与索尼深度定制的3200万像素超感光猫眼镜头，集成了OPPO 自研 RGBW 图像融合单元，进一步提升色彩还原和暗光拍摄的能力，同时全系支持AF自动对焦系统，全场景自拍超清晰。Reno9系列后置搭载5000万像素索尼旗舰主摄，支持OIS光学防抖，抓拍、夜景等场景下成片率更高。

全新升级的双芯人像计算引擎可显著提升出片的解析力与动态范围，同时保留柔和、自然的画面观感，能够在暗光、逆光等低照度的场景发挥显著优势，打造细节清晰、色彩真实的拍摄效果，轻松留住光影的通透、留住夜色的鲜活以及逆光下的灿烂。

目前OPPO Reno9系列新品发布会已进入倒计时阶段，有关于新品更多信息，敬请关注11月24日14:30新品发布会。