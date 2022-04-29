创新技术加持！OPPO斩获2022年Q1国内销量第一

作者：惜

【天极网手机频道】2022年第一季度已经过去，国际数据公司(IDC)近日公布的最新手机销量统计。根据IDC的数据显示，OPPO获得2022年第一季度国内智能手机市场销量第一。

从IDC公布的数据可以看到，OPPO在2022年第一季度的国内销量达到最高的1370万台，占据国内第一。OPPO在全球市场上也以2740万台的出货量，排名全球第四。

IDC指出，OPPO在第一季度出货量排名国内市场首位，主要得益于Reno7系列等新品的稳定销售表现。作为OPPO的销量担当，Reno7在185g的机身内塞下4500mAh电池和60W超级闪充;行业首创的光纤热弯工艺，并在摄像头模组加入环绕星环呼吸灯，带来包括来电提醒、通知提醒等闪烁，释放自我个性。

采用折叠屏的Find N成功激发了众多线上用户对OPPO品牌的关注度，建立“OPPO品牌”与“创新产品形态”间的联系。OPPO还推出了首发搭载自研影像NPU芯片马里亚纳 MariSilicon X的Find X5系列，继续发力高端。OPPO Find N的推出，证明折叠屏手机在未来的可能性，Find N手机在折痕、续航、适配性方面的能够轻松应对日常使用，也是推出折叠屏走向大众化的重要一步。

此外，OPPO第一季度推出采用自研马里亚纳X芯片的Find 5系列，也快速提升OPPO的品牌形象，进一步提高线上渠道的销量。OPPO Find X5 Pro采用一体化流线设计到微晶陶瓷，硬件级双OIS防抖、再到马里亚纳X影像芯片，每项创新都是基于用户需求考察、对极致体验追求形成的结果，并非随意堆砌或跟风而为。

随着2022年的逐步深入，手机依然有很多的创新空间。希望OPPO能在未来持续带来惊喜，为大众打造更多优秀产品。