看完苹果发布会 “灵动岛”或成我最大换机动力

作者：饶玉

【天极网手机频道】本以为这依旧是一场常规升级迭代没有抱有太大期望的时候，直到发布会后期iPhone 14 Pro“灵动岛”的出现...9月8日凌晨，苹果秋季发布会如期而至，正式带来了全新的iPhone 14系列、三款Apple Watch以及全新的AirPods Pro。

首先登场的并不是本次秋季发布会的主角iPhone，而是Apple Watch，其中包括搭载性能更强S8芯片的Apple Watch Series 8、入门级产品Apple Watch SE、一款面向面向户外、极限运动等用户的产品―Apple Watch Ultra。紧接着是时隔两年多，迎来升级的新款AirPods Pro，最后才是iPhone 14系列新品。

这里，关于手表和耳机的具体配置参数笔者在这里就不过多赘诉了，我们将视线依旧是放在iPhone 14系列新品之上。

这次，苹果也是在前两代mini 机型没有达到市场预期的情况之下，将之前Plus的型号拿了回来。相较于上代产品，iPhone 14和iPhone 14 Plus整体设计上基本上没有太大变化，依旧延续刘海屏设计，并搭载与iPhone 13 Pro同款的A15仿生芯片。另外，iPhone 14/14 Plus支持的卫星SOS紧急联络和车祸检测功能则是这两款新机中值得关注的部分。但，就整体来看，这好像也没有太大的变化，都是挤牙膏换汤不换药罢了。

毫无疑问，这次苹果将创新都给到了iPhone 14 Pro系列新品的身上，事实证明，苹果依旧能够给用户带来惊喜。

最大的就是“灵动岛”功能。不知道大家第一次看到iPhone 14 Pro药丸屏的交互演示时是什么感觉，基本上笔者看了是立马来了精神，立即就有了想换14 Pro的冲动，丝毫没有夸张成分，这一波还是有惊喜的。发布会头一天还在疯狂吐槽采用的药丸屏或是感叹号屏设计很丑，没想到在这一刻竟被打脸了。

简单来说，这次的iPhone 14 Pro系列最大的变化是将刘海屏，换成了这种长条形状的药丸设计，即使是在发布会之前已经饱受诟病，但苹果却逆风翻盘，用一种巧妙的方式弱化了药丸屏所存在的问题。

苹果在这块区域带来了全新的交互方式。灵动岛功能会以醒目的方式弹出音乐、赛事比分、FaceTime通话等各种消息，实时变化显示重要的提醒、通知和活动以及AOD息屏显示等功能，带来了使用上的交互与灵动。在居中药丸区域实现清晰连贯地显示提醒和后台活动，全新直观的方式与iPhone进行交互，模糊硬件和软件之间的界限，流畅扩展成为不同形态。

并且，iPhone 14 Pro灵动岛还可以搭配不同App支持各种动效设计，支持第三方APP，这也就意味着该功能有着更加丰富的玩法还有待开发挖掘，充满想象与期待~

苹果这次在长条药丸上加入了“灵动岛”功能，在一定程度之上隐藏了长条药丸这块区域所带来的违和之感。通过这种全新流畅的交互方式，让连“药丸” 挖孔这种妥协式产物突然有了一种化腐朽为神奇的感觉。确实没有想到苹果会在“药丸”上还能玩出这些花样，巧妙也很有创意。虽然在本质上还是药丸，但这种创新设计思路值得学习。“灵动岛”功能第一次看后很惊艳很灵动，但使用方面上是否有用户担心的单手无法握持操作等问题，仍有待体验。

另外，14 Pro系列除了在核心配置上搭载了全新的A16仿生芯片，这代产品在影像方面也迎来了重大升级，主摄由 1200万像素主摄升级到了全新的4800万像素镜头，同时A16 仿生处理器也升级了图像信号处理器，与新的四合一像素传感器配合，进一步增强摄影体验。总得来看，这次苹果发布会最大的亮点就在于iPhone 14 Pro系列产品的“灵动岛”的功能，同时，iPhone 14 Pro系列也是带来了很大的更新与升级，对于笔者这种每年换新的13老用户而言，由iPhone 13换到iPhone 14确实是不大可能了，毕竟没有什么大的变化，不太值得。升级成iPhone 14 Pro或将是一个很不错的选择，“灵动岛”功能还是很吸引我的，最后还是得看钱包允许不允许啦。