OPPO第二颗自研芯片亮点十足，或将实现全新突破

【天极网手机频道】今天下午，OPPO通过官微宣布第二颗自研芯片将于12月14日在未来科技大会2022(OPPO INNO DAY 2022)上正式发布，并且释出海报为第二颗自研芯片预热。结合海报文案“芯突破”以及微博文案来看，似乎都透露出OPPO这颗自研芯片应该不会是马里亚纳X的迭代，而是预示OPPO自研芯片将在关键技术上实现全新突破。

近些年来国内厂商饱受“芯片荒”之苦，OPPO也早就开始了自研芯片的布局。2020年更对外正式宣布“马里亚纳计划”芯片战略，再次加码布局芯片领域。2021年12月，OPPO正式推出首个自研芯片马里亚纳 MariSilicon X，此芯片成为全球首个采用6nm先进制程工艺的移动独立影像NPU，具有极强算力和出色能效比，能够解决ISP和通用处理器算力不足导致的夜景视频长期以来画质不佳的难题，以及传统影像链路中的信息损耗问题，实现真正意义上的4K超清夜景视频，开启一机双芯的计算摄影时代。

如果OPPO第二款自研芯片真的如猜测般不是迭代马里亚纳 X，而是一个往全新方向打造的芯片，这就意味着OPPO自研芯片能力的更进一步。

OPPO不仅对于行业痛点有着很强的洞悉能力，能自主研发新技术来有效解决这类痛点，而且目前在芯片研发领域已经有一定的技术和经验积累。马里亚纳X只是OPPO自研芯片的开篇作，随着马里亚纳 X芯片的成功让人不禁畅想这颗即将发布的芯片会有如何出色的表现。

距离OPPO未来科技大会2022还有几天时间，除了第二颗自研芯片之外，OPPO还将会给大家带来什么样的惊喜，让我们拭目以待。