Galaxy A91泄露完整规格 45W快充并阉割5G

作者：黑子可可

Galaxy A 系列明显已经摆脱了作为中端机的定义和配置，在三星为 Galaxy A90 打造 5G 功能的时候，Galaxy A 系列已经跻身中高端市场竞争，同时也是以出货为主要目的的系列产品。据外媒 SamMobile 最新的报道称，已经知晓了三星将在 2020 年打造的 Galaxy A91 的部分配置，其中还透露了某些 Galaxy A90 5G 所不支持的功能。



图源：SamMobile

据悉，三星的 Galaxy A91 的设备代号为“SM-A915F”，手机正面将搭载一块 6.7 英寸的Full HD + Infinity-U水滴屏，机身颜色有白色、黑色可选，将提供 Snapdragon 855处理器，8GB 的内存 和 128GB 内置存储空间，另外还支持最大 512GB 的 TF 卡扩展。



图源：SamMobile

与此同时，还将搭载与 Galaxy A90 同款的 4800 万像素主摄，支持 OIS 光学防抖，超广角相机将从原来的 800 万提升至 1200 万像素，并保留 500 万的深度传感器摄像头，前置方面，三星 Galaxy A91 应该还是会选择 3200 万像素自拍，光圈值为 F/2.2。

数据连接方面，将支持蓝牙 5.0、Type-C 接口和 WIFI a / b / g / n / ac，很遗憾 A91 并没有被赋予 Galaxy A90 上的 5G 功能。电池容量方面，将会提供 4500mAh 电池，并升级支持 45W 快充充电。不过在随机的配件上，可能并不会配送 45W 的充电器，需要像 Galaxy Note 10+ 那样单独购买。

外界预计 Galaxy A91将在今年年底发布，2020 年才会在市场正式亮相。