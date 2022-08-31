多家骁龙8 Gen2新机或将配备1英寸大底，价格下探至4K！

作者：骷

【天极网手机频道】前两个月，小米正式推出了小米12S Ultra，携手徕卡给用户带来了极致的拍照体验，尤其是这款机型所配备的1英寸大底IMX989传感器，在成像效果上吊打了一众旗舰机型。

截止目前，还是只有小米的12S Ultra独享了这颗大底传感器。不过最近有爆料称，索尼 IMX989 本身也不是独占传感器，除了小米外，还有别家的骁龙 8 Gen 2 机型也安排上了。这颗 1 英寸超级大底还会出现在 4-5K 价位段手机上。

据悉，骁龙8Gen 2或将于双十一高通峰会后发布，终端暂定是11 月下半月。高通如今的旗舰芯片骁龙8+仅仅只是骁龙8的升级款，甚至连架构都没有任何改变，依旧保持一颗X2超大核，三颗A710大核以及四颗A510的三丛集结构，不同的是每个丛集均提升了0.2GHz。此外，骁龙8转由台积电代工，采用台积电的4nm工艺制程打造。官方宣称骁龙8+对比骁龙8在SoC的能耗方面降低了15%，GPU能耗降低了30%，CPU的能效则提升了30%之多。

由于采用三星工艺打造的骁龙888以及骁龙8在市场上的惨败，高通一气之下将剩余订单全数交由台积电。相比高通骁龙8+相对于骁龙8小打小闹版的升级，骁龙8 Gen2可是实打实的全方位升级。据之前的爆料，骁龙8 Gen2将同样由台积电代工，采用4nm制程工艺打造，并将继续采用1+3+4的三丛集架构设计，CPU将由一颗超大核，三颗大核以及四颗高能效核组成，而超大核可能是ARM Cortex X系列。

不过也有其他博主出来爆料，表示骁龙8 Gen2将会采用“1+2+2+3”的全新架构方案，由一颗X3超大核，两颗A720大核，两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，并且GPU从Adreno 730升级到Adreno 740，将带来更为强悍的性能表现。在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等

如今也传出早已有不少大厂开始着手调试骁龙8 Gen2，都表示比较满意这颗芯片带来的实际表现。而1英寸大底的IMX989想必也不会让小米独占太久，许多厂商也已经开始安排，可想而知下半年在影像领域又将迎来一场腥风血雨了。

不出所料的话，注重影像体验的vivo以及OPPO都会使用这颗传感器，小米继续沿用也是板上钉钉的了。喜欢拍照的用户或许可以等等下半年的影像大战，到时候配合骁龙8Gen 2的强悍性能，或许能带来不一样的效果。