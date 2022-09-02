索尼Xperia 5 IV手机正式发布，搭载骁龙8售价7248起！

作者：骷

【天极网手机频道】9月1日，索尼正式召开发布会，发布了旗下的索尼Xperia 5 IV旗舰手机，同样出于环保考虑，这款机型没有随机附赠充电器，甚至连数据线都没了。

外观上，索尼Xperia 5 IV与前代几乎一致，沿用了此前狭长的机身设计，机身侧面则是一颗集成了指纹识别的电源键，同时索尼还是为这一代准备了一个拍照实体按键。不过好在索尼 Xperia 5 IV 保留了极其先进的3.5mm 耳机孔，支持 360 临场音效和 Hi-Res 高解析度音源播放。基于 DSEE Ultimate 和 LDAC 技术，用户可享受高解析度的流媒体内容。同时，Xperia 5 IV 支持最新的低功耗蓝牙音频技术，并且搭载双扬声器。

索尼Xperia 5 IV配备了一块6.1 英寸 FHD + 分辨率 OLED 屏幕，屏幕比例为 21:9，支持 120Hz 高刷。该机内置实时 HDR 驱动，可对 HDR10 显示内容中的亮部细节与暗部细节进行针对性优化。而在性能方面，索尼Xperia 5 IV就有点拉胯，采用了上半年被不少用户诟病的骁龙8Gen 1处理器，配备了配备 8+128GB 存储，支持最大 1TB 的 micro SD 卡扩展。

下半年，不少厂商都搭载了全新的骁龙8+处理器，甚至11月份高通都要推出骁龙8 Gen2处理器了，这款机型还在使用骁龙8，可以说是相当没有诚意了。最新一代的高通骁龙8+ Gen1采用了台积电4nm制程工艺，整体结构没有变化，依旧是X2大核搭配A710中核和A510小核的三丛集，不同的是每个丛集都提升了0.2GHz的频率，官方宣称此次骁龙8+ Gne1的SoC整体功耗降低15%，而CPU能效提升了足足30%。

爆料称骁龙8 Gen2将会采用“1+2+2+3”的全新架构方案，由一颗X3超大核，两颗A720大核，两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，并且GPU从Adreno 730升级到Adreno 740，将带来更为强悍的性能表现。在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等。

从参数上来看，这两个芯片都要明显优于索尼Xperia 5 IV所搭载的骁龙8处理器。不过也不是不能用骁龙8，只要在价格上能够说服用户，其实还是能在手机市场上有自己的一席之地的，但是不知道索尼哪来的勇气，竟然将这样一款似乎跟不上主流的机型定价7248元起。

甚至在此售价基础上，还取消了充电器以及数据线的做法也引来不少网友的吐槽，“为了保护环境，我不买了”，“这定价，认真的吗”，“趁着天气转凉了，发布搭载骁龙8的手机!”可以看出网友们对索尼的定价策略以及配置还是颇有微词的。