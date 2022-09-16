千元机OPPO K10x上手：性能+5000mAh续航的平衡之选

作者：弈秋

【天极网手机频道】上半年OPPO发布了OPPO K10系列，凭借硬核的性能和超值的价格，赢得用户的认可与青睐。这次OPPO再“解锁”OPPO K系列家族新成员，而历代K系列中加后缀“x”都是主打续航性能的“小钢炮”，这次全新的OPPO K10x也依旧延续了一贯的硬核属性。千元档位极具竞争力的超长续航的性能产品具体表现如何，我们一起来看看。

外观：自带科技感，强化K系列硬核气质

机身设计方面锻造的特色光哑同体工艺，突出了这款产品自带的一种科技感。采用拼接纹理工艺和传承自K10系列的“10-Kx”、“Super Performance”大字符设计，更强化了K系列独有的硬核气质。官方提供了“极夜”和“极光”两种配色。笔者手上这款是“极夜”配色，正如其命名一样。“极夜”款背板采用一层纯黑色的油墨，呈现出极致的黑色，微米级光哑同体机身，带来细腻爽滑的触感。

8.5mm厚度的机身搭配195g的机身重量，不是那种大直角边框加持机身，握持感非常不错。而电源键位于右侧，音量控制键位于左侧，依旧保留了3.5mm的有线耳机孔。

正面搭载了一块6.59英寸的LCD左上挖孔屏，最高支持120Hz刷新率和标准60Hz刷新率两种形式智能切换。支持触控采样率最高可达 240Hz，在屏幕滑动、游戏以及影音娱乐时，整个屏幕画面的滑动操控较为流畅和更跟手，同时获得了比较舒适的视觉观感。

性能：搭载高通骁龙695 5G芯片，全系8GB RAM起步

性能配置方面，OPPO K10x搭载高通骁龙695 5G移动平台，相对上一代芯片其图形渲染速度提升高达30%，CPU性能提升高达15%，可以说完全支持沉浸式的游戏体验以及高端的拍摄体验。安兔兔最高跑分高达42万分以上，这颗芯片调校优化的还不错。

(安兔兔跑分：结果仅供参考)

OPPO K10x也保留了K系列的很多核心功能。如HyperBoost 全链路游戏稳帧技术，图形异构、GPA极限稳帧等核心技术，有效地解决手游卡顿反应慢的问题，让手游体验全程高能顺畅。全新的GPA稳帧 3.0 技术保证了在游戏过程中更加稳定和减少掉帧，带来游戏畅玩的更多趣味性。

为了先感受一下性能配置下的游戏体验如何，笔者选择了《王者荣耀》这款大型手游。测试环境在室内温度26℃左右，连接WiFi，关闭蓝牙与定位，直接上手玩游戏。

1个多小时的游戏体验，核心技术和性能芯片的稳定发挥让掉电速度大大降低。并且得益于OPPO K10x采用金刚石智冷散热系统，它是由金刚石导热凝胶+热管+石墨片+铜箔组成，配备了4颗温度传感器。在散热方面从而能够在后台实时监控手机所处状态的温度，大幅提升了手机整体的温控效果。高性能输出低功耗，带来了游戏的畅快沉浸体验。

影像：6400万超清三摄，满足日常拍摄需求

OPPO K10x相机模组为后置双摄设计，搭载了6400万像素超清三摄，支持超级夜景模式，在一些暗光场景中拍摄的照片和视频很清晰，同时这颗6400万像素超清主摄的镜头下可以获取更多的细节。以下是笔者随手拍摄的一些样张。

从实际样张来看，镜头下拍摄的画面比较干净没有噪点。色彩饱和度控制的很好，有些照片笔者放大到2X拍摄，取景依然做到了色彩还原自然。前置、后置镜头均支持夜景。简单日常记录一下随手可见的场景，OPPO K10x的色彩还原能力还是很好的。

在人像拍摄方面，人像模式包含美颜、虚化功能，前、后置均支持由强到弱的虚化档位调节，日常拍摄可以根据自己的需求选择虚化程度。“美颜”会自动开启，而且拍摄中可以选择加入“滤镜”玩法，一拍即得基本就不用过多的依靠后期修图。并且在人像模式下，还可拍出类似单反的景深效果。

(开启人像模式)

(开启美颜)

(开启滤镜玩法)

(开启滤镜玩法)

从拍摄的人像样张来看，得益于搭载的芯片在人像肤色、细节的到位处理，获得了很好的人像拍照效果。加持的自拍美颜和滤镜功能，虽然在自身已经化了妆的情况下，也依然可以体验到比较自然的美颜效果。画面上看成片也显得比较有质感，人像模式里的虚化确实有类似单反的景深效果。

续航：67W超级闪充+5000mAh续航组合，1.3天续航体验

充电续航自然是关注的焦点。充电回血方面采用了和OPPO K10一样的67W超级闪充方案，即使在电量严重不足的情况下，也能在一定时间内让手机满血复活。并且为了保证充电的安全，OPPO K10x一样采用智能五芯安全防护，通过适配器过载保护、闪充鉴定、接口过载保护、电池电流/电压过载保护和电池熔丝保护，从充电头到接口再到手机内部电池，打造全方位安全、贴心的充电环境。这次测试，50分钟左右基本就可以充满。

(充电测试：结果仅供参考)

内置5000mAh 超大容量电池，一次充电可带来长达 1.3 天的续航体验。笔者充满100%的电量后，将OPPO K10x置于常规化的设定条件，进行短视频、游戏、音乐各1小时以及待机8小时的续航测试，获得了以下这张续航曲线图。经过测试，100%的电量还剩下74%的电量，可以持久续航一整天没问题。而日常重度场景使用频率比较少，手机充满一次电可以使用两天左右。

(续航测试：结果仅供参考)

系统：全系ColorOS 12，带来贴心便捷体验

系统运行方面首要的先看存储和运行内存。“内存拓展”让RAM和ROM通过算法优化融合起来，调用部分闲置的ROM空间用于RAM运行。OPPO K10x在该项功能开启状态下，机身存储充足时，能够扩展到12GB的运行内存。提升了高负荷、多后台场景下，前台应用及系统运行的流畅性，和提升应用的启动及运行速度。意味着存储组合起步就是12GB+128GB选项，最高存储组合为12GB+256GB版本，对于日常下载音乐一些、保存拍摄的图片等内容，大空间不愁不够用。

OPPO K10x一样支持5G双卡双待，信号覆盖更广满足我们的网络需求。作为日常使用的必备电子产品，在系统方面的体验也很重要。OPPO K10x应用了ColorOS 12版本，还是比较智能和人性化的。在保证功能性的基础上，出色的系统也带来了人机交互体验的提升。

内置的特色功能中，保留了【应用分屏】，在支持分屏的应用下，三指上滑即可开启分屏。而【驾驶模式】开启后，能为我们车主在行车时自动播报来电和信息、屏蔽横幅通知。其他还有【儿童空间】、【闪回窗】、【自由浮窗】等功能体验。

而音量体验方面，【Real原生技术】支持“智能”、“影院”、“游戏”和“音乐”4种智能切换选择，以便满足我们对于音质享受的要求。在【高级设置】这里的“耳机返听”选项，可以让我们享受低延迟耳返及专业的混响效果。

即应用启动时若已经连接到耳机，将会显示耳机返听悬浮窗，这样我们可以调节耳机的音量，享受混响、趣味变声和均衡器功能。玩游戏还是追剧看综艺，沉浸式影音体验挺有意思。

写在最后

作为OPPO K系列带来的全新诚意力作，对于预算不太高和能够满足使用体验的用户来说，OPPO K10x可以称得上是一个不错的惊喜。

OPPO K10x 现已在各大电商平台正式上线，8GB+128GB 版本售价1499元，8GB+256GB 版本售1699元，12GB+256GB版本售价1999元。即日起至9月22日上午10:00各销售渠道同步发售。如果有在这个价位购机需求的各位小伙伴，可以到官方进一步了解新品活动详情。