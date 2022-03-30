真我GT Neo3开售10秒破1.2亿，150W闪充旗舰实力圈粉

作者：惜

【天极网手机频道】凭借对年轻群体需求及兴趣爱好的精准把控，真我GT Neo3首销大获成功。这款潮玩电竞旗舰在3月30日0点开启首销，开售10秒实现突破1.2亿销售额，开售10小时销量突破10万台!如此傲人的成绩，再一次改写速度。

真我GT Neo3提供150W光速秒充和80W闪充两种选择。其中，搭载150W光速秒充采用UDCA架构，在独立的安全芯片控制下，可为用户带来5分钟从0充至50%，15分钟左右即可充满的充电速度。这样的充电速度对于普通用户来说，绝对是一个大福利。

很多用户可能有着隔夜充的习惯，而150W光速秒充可以彻底改变这种习惯，无论是早起洗漱、还是早餐时间，都可以将手机充满电。甚至在与朋友五排开黑前5分钟，就可以达到满血战斗的状态。

或许有人会担心，这么大的充电功率，在安全性上是否会存在隐患。其实，真我GT Neo3在发布之前就经过了种种测试，150W光速秒充通过德国莱茵安全快充认证，38重安全防护从充电器、数据线、手机充电接口、充电电路到电池电芯全方位保障。

此外，真我GT Neo3还搭载了4500mAh长寿命快充电池，配合realme高寿命电池充电算法，1600次完整充放电循环后电池有效容量仍不低于80%。这么长的使用寿命，绝对高于市面上绝大多数的手机，甚至高于行业的两倍。

硬件性能方面，真我GT Neo3搭载台积电5nm工艺打造的天玑8100移动平台，最高12GB LPDDR5运行内存和256GB UFS3.1闪存，保证充分释放SoC性能，成为电竞玩家的不二之选。而配合独立显示芯片支持游戏智能插帧技术，带来低功耗、高帧率和高稳定性的游戏体验。在电竞神U天玑8100+独显的神仙组合搭配下，用户可以感受到原神插帧90帧的极致体验，甚至在打游戏时功耗低、帧率更稳定，作为王者荣耀全国大赛官方指定用机，真我GT Neo3的突出表现可以说是为电竞玩家量身定制的。

真我GT Neo3手机正面采用一块120Hz刷新率的FHD +畅速屏，360Hz触控采样率和最高1000Hz瞬时触控采样率，让玩家在FPS游戏中快人一步。在外观设计上拥有狂飙黑、勒芒和银石三种配色，全新的赛道双条纹设计和独特的撞色设计，使手机成为视觉焦点。

真我GT Neo3手机前置1600万像素摄像头，摄像头开孔一改以往在屏幕左上角的设计，将其迁移至屏幕顶部正中位置。后置摄像头采用5000万像素的旗舰级IMX766传感器，拥有1/1.56英寸大底、F/1.88大光圈，一颗800万像素、F/2.4超广角镜头和一颗200万像素微距镜头，配合realme丰富的相机玩法，让玩家随手拍大片。

用户热情难以阻挡，除了真我GT Neo3 150W版本首销最高立减100元，首销售价分别是2599元(8GB+256GB)、2799元(12GB+256GB)，同时还享受6期免息分期、赠送延保碎屏险等多项惊喜外; 80W快充版的真我GT Neo3售价1999元(6GB+128GB)、2299元(8GB+128GB)、2599元(12GB+256GB)。