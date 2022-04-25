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vivo X80 Pro评测：真正看得见的影像，源于大众审美的共鸣

2022-04-25 20:00:58 作者：林夏

  【天极网手机频道】vivo X系列，是vivo的经典旗舰系列，无论是外观设计，还是内在性能，均是vivo最顶级的配置。所以，从某种程度上来说，vivo X系列是最能体现vivo手机的综合实力。自上一代vivo X70系列发布以来，该系列就凭出色的影像实力出圈，受到不少用户的喜爱。在收到vivo X80 Pro的时候，小编也是相当惊喜的，迫不及待体验过一番之后，也来和你们分享一下这款精心打磨的新品。

vivo X80 Pro评测：真正看得见的影像，源于大众审美的共鸣

  天圆地方 经典传承

  小编手中的这款是vivo X80系列经典的“旅程”配色，通体饱满张扬的橙色，相信即使是在拥挤的人群中，也能一眼就注意到它。后盖大面积采用素皮材质，赋予了手机细腻触感的同时，也将过分明亮的橙色压低了不少，增添了几分典雅气息。

vivo X80 Pro评测：真正看得见的影像，源于大众审美的共鸣

  如果说橙色素皮让人为之眼前一亮的话，那么后置影像模组则赋予了vivo X80 Pro别具一格的高辨识度。本次的后置影像模组采用方圆云阶设计，方形陶瓷云窗占据了后盖的三分之一左右，其上的圆形区域内嵌了三颗镜头，均匀分布塑造了小范围的对称感。同时，为了平衡整体视觉感，将潜望式长焦镜头放在了陶瓷云窗的左下角，与右边的闪光灯相呼应。

vivo X80 Pro评测：真正看得见的影像，源于大众审美的共鸣

  正面则是一块6.78英寸的三星 AMOLED 2K E5超感自由屏。其采用了先进的“钻石排列”，支持120Hz LTPO自由帧率，无论是屏幕功耗，还是色彩观感都比上一代有所提升，带来了更加真实生动的画面体验。此外，vivo X80系列还拥有小编最爱的大面积超声波指纹，一次录入，大面积解锁，即使是暗光环境下也能实现“秒解”，便捷又安全。

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  整体来看，vivo X80 Pro的外观是对中国古代哲学“天圆地方”理念的高度融合，将天地之美融于这块小小的陶瓷云窗之上，再以夕阳余晖般的亮丽色彩归还给用户，既是传承，也是超越。

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  巅峰性能 沉浸体验

  vivo X80系列提供高通骁龙8Gen1与联发科天玑9000的双平台旗舰芯片选择，我们主要来看搭载高通骁龙8Gen1的vivo X80 Pro。作为高通目前最先进的4nm制程工艺手机芯片，相比上一代骁龙888 CPU性能提升10% ，GPU渲染速度提升30%，AI算力至高提升400%，其性能强大早已是业界共识。通过安兔兔跑分测试，跑出了超过百万的分数，和小编预想一致，综合性能处在业界巅峰水准。

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  在实际的性能测试中，测试环境：WiFi环境、关闭蓝牙与定位、开启BOOST模式、声音亮度均为50%，进行《王者荣耀》游戏测试，游戏内部设置为“极高帧率+超高分辨率+高清画质”。

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  通过一整局的游戏，我们可以看到，vivo X80 Pro跑出了一条很稳的帧率曲线，基本稳定在120FPS左右，游戏过程中也并没有卡顿等不适情况出现。vivo X80 Pro能够拥有如此稳定的表现，除了厂商对芯片的专业调校之外，更为重要的是V1+芯片的加入，带来了高帧率、低功耗的极致游戏体验。

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  考虑到长时间的游戏体验，vivo X80 Pro采用27层VC液冷散热系统，高达46089 mm2的散热面积让手机迅速降温，时刻保持冷静输出。为了测试实际散热效果，小编又以相同的测试环境，进行了1小时游戏，测试前后的温度变化。

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游戏前温度

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游戏后温度

  在室温26℃的条件下，1小时的游戏重度测试，前后的温度差为11.8℃，温控能力堪比专业游戏手机，散热效果相当出色。而在长时间游戏的过程中，vivo X80 Pro也并没有让小编感到有丝毫的卡顿或掉帧。同时，2K E5超感自由屏、大体积X轴线性马达、立体声双扬声器等配置也展现出了各自的风采，“沉浸式游戏体验”所言非虚。

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  审美共鸣 看见影像

  自vivo X70系列加入了自研影像芯片V1之后，vivo X系列的影像能力可谓是“一骑绝尘”。这次，vivo X80系列带来了全新升级的V1+芯片，小编对于其影像能力也是相当期待。在硬件方面，vivo X80 Pro后置搭载的是5000W像素独家定制GNV超大底主摄、4800W像素超广角镜头、1200W像素蔡司人像微云台、800W像素潜望式超远摄。这四颗镜头均为vivo与蔡司联合研发的光学镜头，理论上是能够适应多场景拍摄，带来更加优异的影像体验。

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主摄拍摄 

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2倍拍摄 

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5倍拍摄 

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广角拍摄

  在白天的拍摄过程中，vivo X80 Pro的整体表现比较符合小编的预期。高像素加持下的主摄，拍摄出的画面清晰度自然不会差，保留的细节也比较多，即使放大来看依旧能够看清楚。广角拍摄能够囊括更广的视角，拍摄出的高楼线条也没有产生很明显的畸变。最令我满意的是来自于vivo X80 Pro长焦镜头的拍摄，无论是2倍拍摄，还是5倍拍摄，画面依旧清晰可见。而且，长焦镜头下的画面，整体的层次感是比较强的，主体高楼与背景蓝天融合得刚刚好，并不会脱离开来，也不至于糊成一片。 

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夜景拍摄

  在夜景的拍摄中，V1+芯片的优势体现得淋漓尽致。从具体样张来看，画面整体色彩较为丰富，在蔡司T*镀膜的作用下，所谓的“鬼影”、“眩光”并没有出现，高光之处也压制得住，纯净度相当高。值得一提的是，在画面仅有少量光源的情况下，V1+芯片也能通过算法将整体画面提亮，甚至背景的天空都有了些许光，降噪效果相当好，还原了人眼真实所见，“夜视仪”名副其实。 

vivo X80 Pro评测：真正看得见的影像，源于大众审美的共鸣

  在影像领域，vivo X80 Pro实际表现超出了小编的预期。在小编看来，手机的影像能力强大与否，并不是纯粹的硬件加持，更重要的来源于与大众审美的共鸣，真正优秀的影像，是完全能够被看得见的。当用户按下快门的那一刻，心中早有了预期，而呈现出的画面接近人眼所见，共鸣便由此产生，用户也更愿意拿起它去记录更多生活的美好瞬间。 

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  双芯闪充 超长续航

  充电与续航，vivo X80 Pro配备了4700mAh的大电池以及80W的快充，这一套设备放在同档位的手机中来看，其实算是中规中矩。然而，vivo X80 Pro的80W快充是采用双电芯技术，与传统的单电芯相比，双电芯拥有发热量更低，极速充电更持久的优势，所以其充电速度显然是具备一定的优势的。当然，具体的表现还得看实际测试。 

vivo X80 Pro评测：真正看得见的影像，源于大众审美的共鸣

  在续航测试方面，小编采用了以上游戏测试的环境，进行1小时游戏、1小时视频、1小时音乐、待机8小时的耗电测试;在充电测试方面，我将手机耗电至关机状态，再充电至100%电量状态，从而获得了两张曲线图。 

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续航曲线图 

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充电速率图

  从续航曲线图来看，经过以上的重度测试，vivo X80 Pro耗电量仅35%，整体续航能力符合预期，基本上能够满足用户一整天的使用。从充电速率图来看，vivo X80 Pro的充电速率表现比较出色，10分钟充进40%，37分钟左右就能充满。综合来看，充电10分钟，就可以供用户观看视频4个小时或游戏将近2小时，对于追剧党以及游戏党来说是相当“友好”。 

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  小结

  在大众影像需求与日俱增的趋势下，拥有一款自研的影像芯片，无论是满足用户特定需求，还是面对同质化市场，都大大提升了自身在市场中的竞争力。V1+芯片的再次升级，除了让影像体验再进一步外，更是一芯二用，兼顾了手机性能的提升，带来影像与性能的双重体验。总体来看，vivo X80 Pro的整体表现比较出色，那么，现在轮到你了，如果满分是100分，你会给它打几分呢？

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林夏

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