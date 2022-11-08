实锤？UI截图泄露三星Galaxy S23 Ultra将搭载2亿像素摄像头

【天极网手机频道】11月8日消息，知名科技博主@冰宇宙日前曝出一张截图。如图所示了一款智能手机的相机软件UI界面。按照经验来看，该UI属于三星，而值得注意的是，该设备至少支持50MP和200MP两种模式，如果是三星新设备的话，大概率会是即将发布的Galaxy S23 Ultra。

目前关于三星Galaxy S23 Ultra可能搭载的传感器还尚未尘埃落定，有消息认为会是SOCELL HPX，还有一说是ISOCELL HP2。就在上个月@冰宇宙爆料称，Galaxy S23 Ultra上的200MP传感器为1/1.3英寸，像素为0.6μm，光圈f/1.7。如果是采用200MP的ISOCELL HPX，三星Galaxy S23Ultra将实现更好的感光性能，Tetra2Pixel技术允许传感器将4或16个像素组合为一个像素，这将大幅改善低光表现。冰宇宙也曾发博表示，Galaxy S23 Ultra 夜间拍照和夜间视频表现会有大幅提升。

根据泄露的屏幕截图，这款设备还有一种50MP的拍摄模式。考虑到200MP的图片体量不小，占用空间大不说，设备处理起来也会花费更长的时间，因此50MP像素的照片会更适合用户的日常拍摄。

对于Galaxy S23和Galaxy S23+来说，不知道三星是否会将Galaxy S22 Ultra上的108MP主摄下放――这需要三星有十足的魄力，不过我觉得难度还是有点大。显而易见的是，Galaxy S22 Ultra的传感器已经能够为展现出业内领先的丰富细节，在视频拍摄时也能保持相当高的质量。至少在S23+上我认为还是有机会见到的。

无论如何，这可能是三星旗舰首次搭载200MP传感器，在见识了小米和摩托罗拉的2亿像素之后，让我们期待一下三星能把2亿像素调教到何种程度，我已经迫不及待地想看看Galaxy S23 Ultra在影像层面的提升了。