苹果公布2025年第一季度业绩 大中华区收入下降近11%

【天极网手机频道】1月30日消息，在与新任首席财务官凯文・帕雷克 (Kevan Parekh) 举行的首次业绩电话会议上，苹果公司公布了2025年第一季度的财务业绩。第一季度，苹果营收达到创纪录的1243亿美元，高于去年同期(2024年第一季度)的1195.8亿美元。条形图显示2017年至2025年的第一季度收入和毛利率。其中蓝色条表示收入，绿色条代表毛利率。

值得一提的是，苹果公司的财年与自然年不同，其财年第一季度通常是指前一年的10月、11 月、12 月这三个月。苹果公司的财年从每年的9月开始到次年的8月结束。所以财年第一季度就从9月之后的10月开始，涵盖10月、11月和12月。而这一季度中通常包含重要的购物季，如黑色星期五、圣诞节等，对苹果公司的业绩有着重要影响。

按出货量计算，iPhone营收达到691亿美元，略低于2024年第一季度的697亿美元。iPad营收从去年的70.2亿美元增至今年的80.88亿美元。2024年第一季度，Mac收入为77.8亿美元，而2025年第一季度，Mac收入上升至89.87亿美元。可穿戴设备、家居和配件收入达到117.47亿美元，低于2024年第一季度的119.5亿美元。此外，服务类相关业务也在继续保持正增长势头。2025年第一季度263.4亿美元的营收高于2024年第一季度的231.2亿美元。

在此期间，苹果受益于几款产品的发布。例如2024财年第四季度推出的iPhone 16系列、换用USB-C接口的AirPods Max、Apple Watch Series 10和全新配色Apple Watch Ultra 2占据了整个季度的假日购物销售份额。条形图显示了2017年至2025年iPhone、iPad、Mac、服务、可穿戴设备、家居和配件的季度收入，而来自iPhone的营收在其中极为突出。



苹果新任CFO 凯文・帕雷克

财报公布后，苹果将召开投资者和分析师电话会议。蒂姆・库克将以首席执行官的身份出席会议，刚刚担任首席财务官的凯文・帕雷克也将出席会议。苹果CEO蒂姆・库克表示：“苹果公布了有史以来最好的季度业绩，营收达1243亿美元，比去年同期增长4%。我们非常高兴能在节日季为顾客带来我们有史以来最好的产品和服务阵容。”凯文・帕雷克 (Kevan Parekh) 则表示，苹果创纪录的收入和强劲的营业利润率推动每股收益创下两位数增长的历史新高，公司向股东回报超过300亿美元。



苹果CEO 蒂姆・库克

从地区来看，美洲地区的营收从一年前的504亿美元增长至526亿美元。欧洲地区的营收也从304亿美元增长至339亿美元。大中华区收入从208亿美元下降至185.13亿美元，而日本则从77亿美元增长至103亿美元。亚太其他地区以102.91亿美元位列榜单第三，较 2024 年第一季度的101.62亿美元略有改善。

此外，苹果公司已经有一年没有透露其活跃设备总数。在周四的财报电话会议上，苹果CEO蒂姆・库克透露，苹果公司的活跃设备数量为23.5亿台。2023年，苹果拥有22亿台活跃设备，比2022年公布的数字高出4亿台，如今23.5亿台的数字也创下历史新高。总的来说，活跃设备的增长总体上有所放缓。库克在电话会议上试图把iPhone的增长与Apple Intelligence联系起来，但分析师们却不这么认为。不过财报电话会议确实显示，iPhone在每个地区的实装量都创下了历史新高。

苹果虽在2025财年第一季度取得亮眼成绩，但也面临诸多挑战。产品方面，iPhone作为核心营收来源，尽管在各地区实装量创新高，可营收却微降，且在大中华区营收收缩很大程度是由于国产手机厂商的强势竞争，而最近几代iPhone的创新点乏善可陈，后续需强化创新，提升产品竞争力。面对复杂市场环境，苹果仍需灵活调整战略，在创新、市场拓展和用户服务上协同发力，才能巩固既有位置，保持良好业绩表现。