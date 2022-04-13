iQOO Neo6评测：以双芯之力，塑造顶级游戏旗舰

作者：云隐

【天极网手机频道】随着时间进入4月，手机厂商开始了新的一轮角逐，相继而来的是多场新品发布会。在iQOO的众多产品线中，iQOO Neo系列也迎来了新的一轮更新――iQOO Neo6。以游戏手机闻名于市场的iQOO，早有了全能的数字旗舰，作为细分领域的Neo系列，主打游戏体验，自然是通过极致的游戏性能打动消费者。那么，喜闻乐见的iQOO Neo6具体表现如何呢？笔者在收到手机后，已经体验过一番，现在就和你们分享一下。

潮酷设计 经典黑爵

iQOO Neo6提供了蓝调、朋克、黑爵三款配色，我手中的这款是经典的黑爵配色。后盖采用的是萤石AG玻璃工艺，相比起普通的AG玻璃，这种材质表面镶嵌了众多晶体，在光的漫反射下呈现出星光点点的视觉感，而边缘则散发着蓝绿色微光，看起来非常得典雅高端。

上手之后，细腻的磨砂质感，触摸起来很丝滑。后置三摄影像模组采用递进式的云阶设计，金属部分与后盖色彩相契合，视觉过渡自然舒适。整个影像模组就好像一张35mm胶片拍立得相纸，现代科技与复古元素的碰撞，形成冲突与融合之美，“潮酷”名副其实。

正面则是一块采用E4发光材料的6.62英寸AMOLED屏幕，全场景支持“60Hz/120Hz/智能切换”三档调节。6000000:1对比度、1300nit屏幕亮度(峰值)、2400×1080分辨率等诸多配置的加持下，视效体验较之上一代有所升级。

性能旗舰 双芯配置

核心配置上，iQOO Neo6配备的是全新一代骁龙8移动平台。这款采用1+3+4三丛集架构的芯片，相对于骁龙888，CPU性能提升20%，GPU峰值性能大幅提升60%，AI算力至高提升400%，是高通目前最先进的手机芯片，在市面上的诸多高端旗舰机上均有搭载。其作为iQOO Neo6的处理器，显然是越级的配置，配合增强版LPDDR5与超频版UFS 3.1，以iQOO的调校水平，自然是能够带来优异且稳定的游戏体验。

在具体测试之前，我在安兔兔跑分上进行了跑分测试，如笔者预期那般，跑出了超百万的分数。理论上来看，iQOO Neo6的性能水平处在了行业的顶峰。当然，我们还需进行实测一番，才能知晓实际性能表现。

《王者荣耀》游戏测试环节，笔者将iQOO Neo6置于以下环境：室温26℃、WiFi环境、关闭蓝牙与定位、刷新率自适应、声音与亮度均为50%，游戏内部设置“极高帧率+超高分辨率+高清画质”，进行一局游戏。

通过实际测试，15分钟左右的游戏，iQOO Neo6跑出了一条平稳的帧率曲线，基本稳定在120FPS左右，游戏过程中也并无卡顿情况出现。技能释放跟手性很强，基本是指哪打哪，灵敏度相当高。

影响游戏体验的另一大因素，自然是手机的散热能力。iQOO Neo6主板上盖采用高导热稀土合金，配合六层立体石墨与大面积液冷VC均热版，高达46662mm?的散热面积，其散热效果自然会很显著。我又以上面的测试环境，进行了1小时的重度测试，测试前后的温度变化。

游戏前温度

游戏后温度

从具体的测试来看，温度变化为14.1℃，这足以说明iQOO Neo6优秀的散热能力。当然，其能够拥有如此出色的散热表现，与内置的独立显示芯片 Pro也脱离不开关系。这块芯片除了稳定帧率之外，还有降低功耗、改善发热的能力。同时，得益于这块独立显示芯片 Pro，在1小时游戏的过程中，1.6万级亮度调节与屏幕色彩校准的功能确实体现出来了。人眼的对于屏幕亮度变化感知很小，画面视效依旧丰富，加之双路线性马达以及封闭式立体双扬带来的振感、听感，整体游戏体验上升了不止一个档次。

此外，iQOO Neo6还拥有屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操作，分别映射两个按钮，对于《和平精英》这种游戏，能够带来更加便捷游戏操作，比之肩键更有优势。iQOO Neo6更有专属电竞教练，一键复制大神键位、游戏语音问答、游戏对局分析、游戏弹幕通知等一系列贴心小功能，让你分分钟“超神”，拿下游戏胜利。

快速回血 超长续航

相信不少游戏爱好者，总会遇到这种情况：游戏进行到一半，手机却没电了，充电速度慢的话，实在让人很闹心。作为一款游戏手机，iQOO Neo6配备了4700mAh大电池以及80W闪充。在实际的测试中，笔者将手机置于以下环境：室温26℃、WiFi环境、关闭蓝牙与定位、刷新率自适应、声音与亮度均为50%，游戏内部设置“极高帧率+超高分辨率+高清画质”，视频画质为“超清”，进行1小时视频、1小时音乐、1小时游戏、待机8小时的测试，获得了两张曲线图。

续航曲线图

充电速率图

从具体的数据来看，iQOO Neo6的充电速率算是不错了，30分钟左右即可充满，10分钟就回血40%。对比之下，续航能力则更为出色，在重度的测试下，消耗电量仅27%。其中，1小时的游戏耗电20%，这也就意味着，充电10分钟，足以支撑手机玩游戏2个小时，游戏体验再上一个等级。

超清影像 记录生活

作为一款游戏旗舰，iQOO Neo6的游戏性能属实出色，但在影像方面的表现可能会受到质疑。本次的iQOO Neo6OIS配备的是：6400万像素光学防抖主摄+1200万像素超广角镜头+200万像素黑白镜头。从这套硬件的参数来看，高像素的主摄能够让照片清晰度整体获得提升，广角与黑白镜头能够辅助主摄，拍摄出更饱满的画面。

主摄拍摄

2倍拍摄

广角拍摄

夜景拍摄

在实际的拍摄中，iQOO Neo6拍摄的样张清晰度确实保留了诸多细节，主体与背景的融合度很大，并不会脱离开来。同时，得益于2倍的光学变焦，拍摄出的画面也尚可，并不会糊成一片。超广角拍摄中，景物的畸变几乎看不见，拍摄出的画面线条感也较为鲜明。

夜景的拍摄则相对比较出色了，在暗光环境下，iQOO Neo6的通过算法还原出了明亮的场景。从样张来看，色彩丰富，画面纯净度较高，高光也压制得住，眩影几乎不可见，在这个档位的手机中，属实是少见的影像能力。整体来看，iQOO Neo6的影像能力其实并不差，在游戏性能强大之余，还能拥有不错的影像能力，确实值得入手。

全新配件 体验升级

最后，本次的iQOO Neo6还提供了iQOO极风散热背夹Pro与 iQOO 44W移动电源两款全新配件。其中，iQOO极风散热背夹Pro采用硅胶导热垫、合金散热鳍、“捕风手”7 翼风扇等材料制成，制冷性能相比上一代提升41.4%，最低温度可达-1.5℃。同时，LED温度监视器、双Type-C接口以及Halo灯效的新增，不仅可实时查看散热情况，还能边降温边充电，游戏体验再次获得升级。

而iQOO 44W移动电源外观采用iQOO经典的黄色系，通体简约轻薄，非常易于携带。配置上，iQOO 44W移动电源输出支持44W iQOO闪充、45W PD闪充和40W融合快充;输入支持33W iQOO闪充、30W PD/融合快充。值得一提的是，其还拥有小电流模式，可为无线耳机、手表等小电流设备充电，实际用途相当大。

iQOO极风散热背夹Pro与 iQOO 44W移动电源的加入，iQOO Neo6无论是散热能力，还是续航能力都获得了进一步的升级。笔者认为，这两款配件小巧易携带，配合iQOO Neo6使用，提升了整体的游戏体验，相信会获得不少游戏玩家的追捧。

小结

通过以上的测试，我们不难看到，iQOO Neo6确实是全方位进行了升级，在游戏性能方面更是拉满了配置，确实称得上“全面进化的次时代游戏旗舰”。笔者认为，如果你对于游戏体验有着极致的追求，这款专为游戏而生的旗舰，无疑是最适合你的。而在游戏之余，充电、续航、影像也并不差，同档位的手机中是很好的选择了。不知你们又是怎么看待这款新品的？欢迎在评论区和笔者分享。