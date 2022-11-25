ColorOS 13超算平台，助力Reno9系列全方位流畅体验

【天极网手机频道】日前，OPPO召开新品发布会，发布了全新的OPPO Reno9系列，想必不少同学对于这款产品，已经有所了解。除了外观、性能、影像等优势外，其内置的ColorOS 13也是一大亮点。其秉承着“水生设计”的理念，着力于视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等多方面做出进一步升级，为用户带来更加丰富精彩、多端互融、安全便捷的全场景体验。尤其是OPPO自研系统级计算中枢――超算平台，助力OPPO Reno9系列实现全方位的流畅体验。

在OPPO Reno9系列所搭载的ColorOS 13中，超算平台重点解决计算资源分配不合理，内存使用冲突的两个业界难题。其主要通过算力模型对硬件计算资源的精准调度，打造全方面的流畅、稳定、续航等诸多优异体验。具体来看，ColorOS 13超算平台主要涉及“全场景闪电启动”与“内存超级加速”两大黑科技。

在“全场景闪电启动”方面，OPPO Reno9系列采用行业首创应用预加载技术。这项技术基于深度学习的AI模型，能够较为准确地预测用户习惯，让OPPO Reno9可提前预测应用并提前加载，实现应用秒开。同时，应用打开后也能长久维持后台保活，再次打开仍然可以实现断点续读。简单来说，应用预加载技术重点解决了重负载下应用启动速度慢、频繁杀后台等问题。

在“内存超级加速”方面，OPPO Reno9系列采用行业首创的锁竞争优化策略。其全新的内存加速引擎改写了安卓底层内存架构，让微内核理念应用于内存管理，建立锁竞争的大数据模型，将内存分配与回收等关键操作服务化与并行化，做到应用时刻在线，多应用切换不卡顿，时刻保持流畅。

在以上两大黑科技的加持下，根据OPPO官方的数据显示，OPPO Reno9系列在高负载场景下卡顿减少45%，应用启动速度提升31%。同时，OPPO Reno9系列也通过了OPPO实验室48个月抗老化测试，48个月久用流畅，真正做到了日常使用启切顺滑，长期使用依然无惧老化。

此外，OPPO Reno9系列还具备“全场景便捷功能，全链路隐私管控”的特性。例如：智能会议助手能够在会议的前中后时期，智能识别相关的语音、文字、图片等信息，进而自动关联到会议日程详情中;智慧息屏无需解锁即可完成切歌，查看外卖、叫车进度等信息;自动打码可一键识别聊天软件截图中的头像、昵称，并将识别出的头像、昵称进行模糊处理或打码。

总的来说，ColorOS 13的超算平台通过算力模型和并行计算两大技术，实现高性能与低功耗的平衡，并且通过AI技术打造自流畅引擎，从系统底层完善解决手机久用卡顿的问题，在基础体验、设计以及易用性等方面早已获得了行业及用户的认可。

与此同时，ColorOS 13聚焦生活、办公、出行和健康等场景，主动感知用户需求，也带来了更贴心的人性化小功能。而作为搭载ColorOS 13系统的OPPO Reno9系列，自然也能够获得全方位流畅的新体验。