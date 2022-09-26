vivo X Fold+评测：以强者更强的姿态，引领折叠屏的新时代

作者：云隐

【天极网手机频道】当各家厂商旗下均推出折叠屏后，折叠屏早就越过了概念机阶段，向着更成熟更专业的方向发展。在国内的主流厂商中，vivo X Fold凭借着全方位几无短板的实力，后发先至，带领行业进入折叠屏2.0时代。时隔半年左右，vivo再次推出X Fold+，这次又将以何种姿态，引领折叠屏的新时代，我们这就来揭晓其真实面貌。

双旗舰屏 折叠更无忧

屏幕与铰链，是折叠屏行业的痛点，也是各家形成差异化定位的重点。vivo X Fold+外屏为媲美直板机的6.53寸微曲屏，2520*1080的屏幕分辨率以及21:9的长宽比，塑造了行业内最大尺寸的折叠屏外屏，能够实现从直板机到折叠屏的无缝过渡。而8.03英寸的折叠内屏，4:3.55的长宽比，分辨率高达2160*1916，足以媲美平板电脑的大屏，具备更多场景化的功能体验。

分开来看，这两块2K E5高刷屏，均能在各自的场景下获得优异的视效体验。然而，折叠屏手机的两块屏幕从来都不是独立的个体，而是协同的整体。从这个角度来看，想要实现内外屏相同的视效体验，无疑需要更精准的专业调校。

为此，vivo X Fold+采用自主研发的一致性校准方案，实现了内外近乎一致的色彩与显示。更为重要的是，在色彩风格自定义模式下，两块屏幕依旧拥有近乎一致的色彩与显示，一流的屏幕水准彰显无疑。此外，vivo X Fold+在内外屏上均配备新一代指纹技术――3D超声双屏幕指纹，单屏录入即可在双屏实现解锁，并且抗环境干扰能力更强，安全性更高。

折叠屏，顾名思义，其意义正是在于折叠，而起到关键作用的就是铰链。vivo X Fold+在铰链的174个零部件中使用钛合金、液态金属锆合金、FS53航空高强度钢、18Ni250、手撕钢片、碳纤维板共六重航天级材料。尤其是虚拟摆臂转轴和门板转轴处采用的18Ni250，其广泛应用于火箭发动机外壳材料，具备抗变形、抗冲击的特性。

而为了最大限度地优化折痕，vivo X Fold+同时采用浮动中板设计、UTG超韧玻璃以及行业最小的2.3mm弯折半径(左右折)三种方案并驾齐驱。因而，相较于其他折叠屏手机的屏幕，vivo X Fold+折痕更浅，耐用性更高。

基于航天级无忧铰链和三种折痕优化方案，vivo X Fold+在折痕、触控、显示、开合力等方面的表现较为出色。其也通过了TUV折叠无忧认证，权威的认可，vivo X Fold+确实能够给用户带来更加稳定可靠的使用体验。

高端配置 性能天花板

vivo与高通全球首度联合研发的骁龙8+ 定制SPU安全芯片，正是vivo X Fold+的核心处理器。这款定制SPU安全芯片，主要通过硬件端的安全架构设计，以及软件端对骁龙8+SPU的深度挖掘与适配，实现更为全面的隐私保护。同时，vivo X Fold+也是折叠屏首发双5G双卡双通的产品，通信能力获得大幅提升。

在性能方面，骁龙8+的表现有目共睹，是如今手机行业的顶级水准。其相较于上一代，综合性能提升10%，功耗降低30%，配合超频版UFS3.1与增强版LPDDR5，在安兔兔跑分评测中跑出了108万的高分，综合性能表现符合预期。

在实际的性能测试中，测试环境：室温26℃，刷新率自适应，关闭蓝牙与定位，开启BOOST模式，声音30%，亮度50%，《王者荣耀》内部设置为“极高帧率+超高分辨率+高清画面”，关闭抗锯齿与动态分辨率。

经过20分钟左右的游戏测试，vivo X Fold+游戏全程稳定，无不适情况，帧率基本维持在120 FPS左右，配合独立Hi-Fi芯片与大音腔立体声对称双扬，视效与音效双重体验加持，塑造了更为稳定精彩的游戏体验。当然，vivo X Fold+的散热效果也不差，1小时游戏前后的温度差为12.6℃，广域超导纳米散热系统起到了不小作用。

游戏前温度

游戏后温度

充电与续航，也是本次vivo X Fold+的亮点之一。其内置等效4730mAh的远航大电池，配备80W双电池闪充，电池容量与充电功率均有所提升。值得一提的是，本次的80W双电池闪充为氮化镓PD双口可折叠充电器，能够满足多个电子设备的充电需求，日常出差或旅行，带上它就足够了。

为了测试实际的充电续航表现，笔者参照以上游戏测试的环境，外屏进行1小时游戏、1小时音乐、1小时视频、待机8小时的常规四项续航测试，以及从1%充至100%的充电速率测试。

续航曲线图

充电速率图

从以上数据来看，四项常规测试耗电量仅30%，36分钟左右充满电，其整体充电续航水平与其他直板旗舰机持平，相较于上一代确实有所提升，用机时长更为持久了。综合来看，充电10分钟，就能提供4小时的外屏视频观看时长，笔者以为日常使用一整天并没有太大问题。此外，vivo X Fold+还支持50W无线闪充以及10W无线反向充电，这也是折叠屏首发50W无线闪充，再次拓展了折叠屏的充电场景。

悬停体验 一用再难回

对于多数用户来说，可能一直存在着这样一个疑问：我们为什么需要一款折叠屏？在笔者看来，这个问题本质上是用户需求导向下的功能性诉求。如果说它的功能性体验能够满足用户的需求，那么折叠屏对于个人的意义就呈现出来了。关于vivo X Fold+的折叠体验，笔者主要分享以下两点：多角度悬停、大屏交互。

在技术层面，vivo X Fold+由于搭载了双重力传感器、双陀螺仪、霍尔传感器等多种技术，可支持约60-120度悬停，这也就让它具备了悬停观影、悬停拍照、悬停视频通话、WPS悬停演讲者模式等多种独特体验。

例如：WPS悬停演讲者模式，在移动开会的场景下，打开手机WPS中的PPT进行投屏，将手机折叠至合适角度，就能在手机的上半屏做PPT演示，下半屏展示PPT备注或进行页面切换操作，一屏多用，办公高效又便捷。

又例如：悬停拍照模式，手机上半屏进行对焦拍摄，下半屏进行参数调整，甚至于你可以拿它来拍摄延时，并且不需要脚架。外屏显示锁定模式下，也能采用后置自拍，获得更好画质的自拍照。

大屏交互层面，大屏的优势让各个APP之间的协同性有了明显的提升，vivo X Fold+上称之为“超级多任务”。在折叠屏展开的时候，你可以同时打开多个APP，协同处理文件。例如：你可以一边刷抖音，一边回复微信消息;你也可以在桌面同时打开计算器、原子笔记等任意两个窗口进行文件的协同处理;当然，你也可以将两者综合起来，同时开启四个窗口。

此外，本次的vivo X Fold+新增了办公金融类APP的适配。例如：在富途牛牛APP中，你可以进行多股同列对比，直观地看到股票的走势，快速获取关键信息;你也可以边看股票，边和朋友聊天交流信息等。

总的来说，vivo X Fold+的折叠体验确实有独到之处，巧妙地利用多角度悬停的特性，将大屏的优势完整地展示出来。从新增的WPS悬停演讲者模式，到办公金融类APP的适配，vivo X Fold+的折叠体验在不断升级，塑造了“一用难回”的折叠体验。

蔡司影像 所见即所得

vivo X Fold+采用全焦段四摄影像模组，分别为5000万像素OIS主摄镜头、4800万像素超广角镜头、1200万像素人像镜头以及5倍光学变焦的OIS长焦镜头。这四颗镜头均为蔡司光学镜头，硬件参数已经拉满，配合“Super RAW+自然色彩算法”构成的影像算法矩阵，影像水平相当优异。

从以上拍摄直出的样张来看，vivo X Fold+在白天场景拍摄下，画面清晰度与解析力较高，画质细节得以保留，“蔡司自然色彩”也还原了笔者真实所见的景象色彩;而在夜景的拍摄中，由于蔡司T*镀膜的优势，辅以自研AI Deglare去眩光鬼影算法及RAWHDR算法，画面纯净度大大提高，并未出现“鬼影”现象。

文明底色 全新华夏红

外观设计上，vivo X Fold+取材于古代哲学的“天圆地方”理念，融入现代科技的元素，打造“方圆天阶”的东方美学设计。左侧圆形影像模组，四摄镜头呈四角对称分布，采用微曲延伸的玻璃面，自然衔接至右侧的大面积留白，平衡中又彰显多层次的空间感。

配色方面，继上一代的晴山蓝与梧桐灰之后，vivo X Fold+又推出了全新的华夏红。其源于华夏文明的深厚底色，自古以来便象征着民族的希冀、自信与奋进。而以极具格调的红色素皮铸就而成的“华夏红”，正是代表着 vivo对华夏文明锐意进取、开拓创新的致敬。

小结

通过评测，vivo X Fold+沿袭了前代的理念，在屏幕、性能、续航、折叠体验等方面进行了多维度升级与创新，其仍然是目前市场中几无短板的折叠屏产品。在笔者看来，硬件的升级固然重要，但用户导向下的功能体验，是否有针对性的提升更为重要。很显然，本次的vivo X Fold+尤为注重用户的折叠体验，新增诸多折叠功能，拓宽了用户的使用场景。对于vivo X Fold+来说，其正在以强者更强的姿态，逐步引领折叠屏迈入新的时代。