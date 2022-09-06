微信键盘：隐私保护的成本是消耗内存，你会使用微信输入法吗？

作者：云隐

【天极网手机频道】微信，作为一款社交软件，其普及度甚广，拥有着庞大的用户群体，是毋庸置疑的国民级别应用软件。根据腾讯2022年二季度财报显示，截至2022年6月30日，微信及WeChat月活跃用户12.99亿，同比增长3.8%。这份数据在所有的社交软件中，都是数一数二的存在，足见微信对于用户的影响力之大。

基于庞大的用户群体，微信的每一次迭代更新，自然会备受瞩目。当微信决定做自己的输入法，并且上线“微信键盘”进行测试，关于“微信输入法”“微信键盘”相关的话题热度也是高居不下。然而，伴随而来的争议也不少，其中“微信输入法要占内存524MB”成为了争议的重点话题。

微信为什么要做输入法？

或许在日常使用手机的过程中，你会发现，刚刚在微信和朋友讨论某件商品，打开淘宝、京东或抖音，都会收到精准的广告推送。按照正常的逻辑，你会觉得微信似乎在监视你的聊天记录，感觉隐私受到了侵犯。

其实并不尽是微信的原因，最大的可能性是与手机使用的输入法有关系。目前，应用市场中的输入法并不少，例如搜狗、百度、讯飞、QQ等，用户或许会更换不同的手机，但由于习惯性的问题，可能会一直使用同一个的输入法。而由于同个账号可跨端登录的特性，大部分输入法会学习与储存用户的输入习惯与常用词汇，用户可以在不同的设备间能够实现无缝的体验，更是增加了对输入法的依赖性，“即使你忘记了，输入法也会帮你记得”说的正是如此。

如今的智能手机的实用性与功能性相当强大，仅仅通过微信的聊天社交，就能产生大量的词汇数据。大部分输入法通过对用户日常输入词汇频率的分析，进行精准的广告投放，美名其曰“帮助用户获得更好的一体化体验”，但却没有设置一个很明确的开关来控制这种转化机制，反而导致用户的隐私信息得不到保护。

正是基于对用户隐私信息的保护，微信决定开发自己的输入法，再次巩固微信的安全性。但是，事实真是如此简单吗？微信输入法并未有其他用途吗？

隐私保护，以消耗内存为成本

从目前微信键盘的整体设计与功能来看，不可否认的是，微信输入法确实能够避免用户隐私信息的泄露，保证用户通过社交产生的信息不会轻易流传出微信。然而，微信键盘所占据的内存之大，以及用户输入词汇可能会在微信平台内的流动，这也是不可忽略的问题。

在近日的微博热搜榜上，有一则话题“微信输入法要占内存524MB”引发热议，@机智猫数码博主晒出了微信键盘安装包155.5MB，安装完毕之后占据的内存高达524MB，与其他输入法所占据的内存相差甚远。例如：搜狗输入法安装包60MB，占用空间111MB;百度输入法安装包73MB，占用空间163MB等，其所需内存基本都低于微信键盘。

以消耗内存为成本，来保护用户的隐私信息，自然令人难以接受。现如今的手机软件功能日趋完善，越做越大，对手机的内存需求也愈发强大，市场上的许多旗舰都提供了1TB的大内存可选，足以说明大众“内存焦虑”的问题。如果为了更好地保护用户的隐私信息，而消耗掉用户的内存，对于用户而言实则是一种负担，而这似乎也是舍本逐末的做法。

社交与内容的相互转化，筑起新的一道防线

另一方面，微信发展至今已通过用户的社交，孵化出了很多内容，例如：公众号、小程序、视频号等，是典型的通过社交产生内容的应用软件，这也奠定了微信在社交圈的霸主地位。但是，通过社交产生的内容，并未能够进行平台内的完全转化，反而流失至其他平台。其中最重要的原因在于微信并没有将由社交产生的内容，再次转化成社交，形成闭环。

抖音的兴起，本质上是内容孵化出了一种新的社交方式。用户通过短视频的观看、点赞、转载完成社交，弥补了基于内容产生的人与人之间的交流，这是微信所欠缺的，也是其社交关系链面临挑战的困境。为此，微信一直在尝试突破该困境，例如推出了视频号，视频号与朋友圈下都能自带话题发布，实现朋友圈、公众号、视频号的联动，用户可以跳过繁杂的步骤，直接进行分享，完成社交需求。

简而言之，微信正在逐步尝试将社交与内容进行相互转化，筑起一道新的防线，而微信输入法正是关键的一个步骤。通过微信输入法产生的个人数据库累积，除了能够优化用户的聊天体验，更重要的是能够深化对用户想聊内容的理解，从而孵化出更多平台内容满足需求，由此抵御来自抖音等内容平台的攻击。

写在最后

微信想要长久地生存下去，社交与内容是两大关键要素，微信已经实现了由社交产生内容的目标，但逆向的转化却仍在尝试中。无论是为了隐私保护，还是为了形成闭环的布局，微信输入法的诞生显然是必要的。只不过，笔者并不认同以高内存的消耗为成本，毕竟隐私保护本就是社交软件最基本的要求。当然，目前微信输入法也只是出于测试阶段，后续可能会有所改善，衍生出新的功能，或许会带来不一样的趣味体验。