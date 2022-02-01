中国电信5G消息将试商用，麦芒10手机全面升级将支持5G消息

作者：墨将

【天极网手机频道】此前业内外一致认为5G 消息将会是5G时代的“杀手级”应用，它能实现短信即应用、短信即服务，不仅支持文本、图片、视频、表情、位置、搜索、联系人等常用信息功能，还可以通过软件入口直接完成搜索发现、在线咨询、商品购买、在线支付等更为多元的服务，能够实现移动互联生态的交互闭环，为用户营造更加卓越的体验。最近中国电信 5G 消息宣布试商用，麦芒 10 手机全面升级将支持 5G 消息。

据介绍，5G 消息是 5G 时代基于 GSMA 统一标准的基础通信业务，是 5G 商用最快落地的生态应用之一。5G 消息分为个人 5G 消息和行业 5G 消息两类。对于个人而言，基于手机号码，无需下载，提供统一入口;对于企业来说，可以降低企业获客成本，服务更加全面。在具体的资费方面，个人接收免费，发送与现行短信一致;企业按照不同消息类型分别收费。

关于麦芒 10，这款新机拥有6.6 英寸 LCD 屏幕，拥有 2400×1080 分辨率、90Hz 刷新率与 180Hz 触控采样率。机身厚度为 8.3mm，重量为179g，颜色上，拥有极光蓝、珍珠白、曜石黑三款配色可选。麦芒 10 搭载联发科天玑 720 处理器，内置 4000mAh 电池，配备 8GB 内存与 128GB 存储，支持 40W 快充，前置 16MP 摄像头，后置 40MP+8MP+2MP 三摄。