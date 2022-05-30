影像、性能双拉满，荣耀70系列发布仅2699元起

作者：墨将

【天极网手机频道】5月30日，荣耀如期举行新品发布会，带来数字系列的最新迭代之作。荣耀70系列这次带来了荣耀70、荣耀70 Pro和荣耀70 Pro+。荣耀70系列Pro/Pro+采用行业首款全对称四曲面设计，以完美对称形态带来全新流光四曲屏，视觉效果赏心悦目。四角过渡更为光滑平顺，规避了普通四曲面手机带来的硌手感，以自然柔顺的线条演绎张力美学。持握手感更舒适，触控操作极为顺滑。

让光线来做设计，荣耀70系列的设计理念与建筑大师贝聿铭不谋而合。几何图形与光线发生化学反应，诞生了闪耀灵动的流光水晶。荣耀70系列Pro/Pro+另有薄雾金沙、墨玉青、亮黑色三款配色。背部设计延续双镜排布，采用更独特的标志性设计，自成风格。6.78英寸OLED屏幕、1920Hz高频PMW调光、120Hz屏幕刷新率、10.7亿色彩显示，视觉体验更佳。

荣耀70系列Pro/Pro+镜头模组的双镜排布，采用更独特的标志性设计，优雅匀称，自成风格。全新流光四曲屏完美对称，四角过渡更为光滑平顺，演绎张力美学，持握触控手感更舒适。外观采用全新设计理念，让光线来做设计，缔造出闪耀灵动的流光水晶，还有薄雾金沙、墨玉青、亮黑色多种配色，满足不同需求。

荣耀70系列Pro/Pro+首次搭载HONOR Image Engine计算影像平台，从细节、色彩、亮度和动态范围等方面，打造数字系列影像风格。硬件配置全面升级，后置配备5400万像素IMX800视频主摄、5000万像素超广角微距主摄、3倍光学变焦镜头，代表了数字系列最强影像。主摄搭载的IMX800图像传感器为业内首发，全系配备，支持全像素对焦技术，让每个人都能享受自由影像力。

荣耀70系列全新Vlog功能――主角模式，带来无拘无束的拍摄体验。AI人像居中算法，主角始终位于画面中央;AI人像重识别技术，真正“认识”主角，做到智能追焦，主角出画，返回后重新续录;录制过程中，支持主角人物自由切换，录制不会暂停。此外，主角模式同时输出主角画面和全景画面，且都支持1080P高清视频、美颜效果和防抖算法。

荣耀70 Pro和70 Pro+搭载“旗舰天玑双芯”。荣耀70 Pro搭载了天玑8000旗舰芯片，采用台积电5nm先进制程;荣耀70 Pro+搭载天玑9000高端旗舰芯片，采用台积电4nm制程，两颗旗舰芯片强悍的性能，为影像、游戏体验提供了坚实的基础。荣耀70 Pro和荣耀70 Pro+采用100W有线超级快充方案，30分钟充满，充电器轻量化设计，携带更加方便。

荣耀70系列首发Magic UI 6.1，三大Turbo技术加持，带来智慧新体验。OS Turbo X提升芯片软硬结合能力，内置智慧内存引擎和系统级抗老化引擎，同样的芯片，荣耀带来更好的调优;GPU Turbo X可以在低功耗下更高效率的处理游戏画面，让极致轻薄与极致性能并存;Link Turbo X实现四网协同、多网并发，带来更快的下载速率。

除了大杯和超大杯之外，荣耀还带来了中杯荣耀70。它的外观搭载超级双曲屏，采用前后对称的双曲面设计，呈现出完美的对称形态。影像上同样搭载HONOR Image Engine荣耀计算摄影平台，配备5400万像素IMX800视频主摄和5000万像素超广角微距主摄，以及景深镜头。前置配备3200万AI超感知主摄。拥有4800mAh超强续航，支持66w超级快充。整体带来不逊于荣耀70 Pro和Pro+的综合体验。

价格方面，荣耀70系列价格：荣耀70售价2699元 起;荣耀70 Pro售价3699元起 ;荣耀70 Pro+售价4299元起。目前，荣耀70系列均已经亮相并开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。