OPPO不套路双11：Reno8系列全系降价，最高立减500元

【天极网手机频道】今年的双十一购物狂欢节，依旧是异常火热，商家们各出奇招，推出了诸多优惠活动，手机市场也是热闹非凡。作为今年上半年次旗舰产品中的明星产品，OPPO Reno8系列自然也不缺席。在本次的“OPPO不套路双11”优惠活动中，Reno8系列全系降价促销，购机最高立减500元，优惠力度可以说是相当大，满满的诚意迎面而来。

从OPPO官网的售价信息来看，Reno8系列全系基本都有降价，降价幅度最高达500元，在次旗舰产品中的性价比超高，我们先来看看相关的配置。OPPO Reno8作为该系列的标准版，提供了鸢尾紫、晴空蓝、夜游黑、微醺四款时尚配色可选，外观设计偏年轻化，具备较强的时尚属性，符合年轻人的喜好。

配置上，OPPO Reno8搭载天玑1300处理器、6.43英寸高感电竞屏(90Hz)、4500mAh电池、长寿版80W超级闪充等配置，其性能水平完全能够满足日常的玩游戏、观看视频等娱乐需求。影像方面，采用“5000万像素的主摄+200万像素黑白镜头+200万像素微距镜头”后置三摄影像模组以及前置3200万像素单摄，超清像素镜头的加持，让拍摄的图片保留更多的细节。

而OPPO Reno8 Pro与OPPO Reno8 Pro+在配置上的差异并不大，前者采用6.62英寸的120Hz E4超清屏与第一代骁龙7移动平台，而后者采用6.7英寸120Hz OLED超清屏与天玑8100-MAX。从这一点来看，后者的性能表现以及屏幕显示效果略优于前者。

而在其他方面，两者的配置基本一致。基础配置上，两者均搭载了4500mAh电池、长寿版80W超级闪充、5000万广角主摄+800万超广角+200万像素微距三摄、前置3200万像素单摄以及OPPO首颗自研影像专用NPU芯片马里亚纳MariSilicon X等软硬件，无论是影像水准还是续航表现，相比于同价位手机均有着一定的优势。

至于配色方面，OPPO Reno8 Pro提供微醺、邂逅蓝、夜游黑、鸢尾紫四款时尚配色，OPPO Reno8 Pro+则提供逍遥青、漫游灰、暗涌黑三款简约配色。由此来看，OPPO Reno8系列的配色选择还是比较多的，并且其属性也比较符合年轻人喜好，融入了多项工艺与色彩美学理念。

价格方面，双十一优惠期间，OPPO Reno8 8+128GB立减500元，到手价1999元;8+256GB立减300元，到手价2399元;12+256GB立减200元，到手价2799元。

OPPO Reno8 Pro 8+128GB立减500元，到手价2499元;8+256GB立减200元，到手价2999元;12+256GB立减200元，到手价3299元。

OPPO Reno8 Pro+ 8+256GB立减300元，到手价3399元;12+256GB到手价3999元。

从具体的价格来看，OPPO Reno8系列的优惠力度确实不小，双十一期间购入所具备的性价比相当高。选购建议上，如果对于影像、性能以及屏幕并没有太高的追求，选择OPPO Reno8完全能够给你带来均衡稳定的体验;在此基础上，如果有着影像与屏幕需求，那么可以选择OPPO Reno8 Pro;当然，如果追求全方位极致的体验，那么就选择OPPO Reno8 Pro+。

至于内存版本，建议选择256GB，毕竟现如今的APP占据的内存越来越大，并且随着使用时间的延长，缓存的数据也会占据很高的内存。目前，OPPO Reno8系列正处于双十一优惠促销期间，感兴趣的同学可得抓紧了。