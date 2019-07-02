微笑面对雨打风吹 荣耀“备胎计划”从容应对外界掣肘

作者：沫酱龙汤

【天极网手机频道】近日荣耀总裁@赵明以及荣耀产品副总裁@荣耀老熊突然先后回应了10天前一则微博。该数码博主曾爆料，荣耀20伦敦发布会前，荣耀20 PRO某个元器件供应商突然单方面停止供货。荣耀随即启动供应商的“备胎计划”，事情一波三折，最终结果是美国供应商恢复供应，荣耀20 PRO整体生产计划推迟一周左右。

在外界看来，荣耀20系列席卷618各大电商平台，两款手机均拿下无数销量冠军，不曾想其背后波诡云谲。而荣耀高管风轻云淡的“不经历风雨，怎能见彩虹!”一笔带过此间困难，足见荣耀备胎计划面对困难的韧性。据了解，荣耀20系列手机已经拥有众多的自研芯片，包括核心的华为麒麟980处理器、基带、射频通信芯片、音频解码芯片、电源管理芯片等等，在核心技术上，华为已经拥有自己的独家技术。正是这些自研芯片以及备胎计划，让荣耀从容应对困难、保持自信。

目前来看，中美之间的矛盾出现缓和迹象，荣耀20 PRO也重新回到谷歌Android升级名单。而且7月2日，荣耀20 PRO也将在各大电商平台再次开售。与此同时，荣耀20 PRO与意大利奢侈品牌MOSCHINO联手推出的联名限量定制版，也与荣耀20 PRO一起开售，荣耀20系列已完全不受外界因素掣肘。

不过美方的政策未来有反复的可能，但即便雨打风吹，荣耀的征程显然仍在继续，正如@赵明所言“无论发生什么，无论面临什么样的困难，脸上保持微笑，心中保持自信”。