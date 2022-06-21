对标三星？索尼正在为苹果和谷歌开发1亿像素传感器

作者：夏初

【天极网手机频道】一亿像素在这几年似乎有些降温，但采用一亿像素的设备也仍然存在。三星在一亿像素传感器方面十分有经验，过去几年发布的大多数高端三星智能手机都配备了自家公司的 ISOCELL HMX 108MP摄像头，而明年的Galaxy S23有可能会搭载ISOCELL HP1 200MP传感器。三星工程师最近使用该传感器拍摄了一张巨大的猫照片。值得一提的是，索尼也在为苹果和谷歌等公司生产传感器，据说现在正在研发一款高像素传感器，或达一亿像素。

对于苹果和谷歌来说，他们的影像硬件一向不是业内顶尖的，但是他们致力于通过算法或软件处理实现更好的拍摄效果，到去年发布的iPhone 13系列位置，iPhone上采用的仍然是12MP的摄像头。不过，谷歌终于从12.2MP的索尼IMX363传感器切换到三星的ISOCELL GN1 50MP传感器，同时，苹果似乎终于打算升级一下影像硬件，下一代iPhone 14 Pro和Pro Max或将采用48MP摄像头。

相较于算法，实打实的硬件提升能够带来更好的影像效果。消息人士透露，索尼将推出首款100MP智能手机传感器，它将成为索尼IMX8系列的一部分，主要针对中端手机。

此外，索尼还有一款新的索尼IMX9系列传感器正在筹备中，它将与三星的50MP ISOCELL GN2传感器竞争，小米11 Pro是第一款搭载这款1/1.2英寸传感器的手机。

消息人士早些时候曾表示，索尼的下一代IMX9系列将是一个50MP传感器，可能被称为 IMX989，尺寸为1英寸。他还表示，小米12 Ultra可能是第一款配备此传感器的手机。索尼Xperia Pro I也搭载了1英寸的传感器，但它的分辨率只有12MP。

消息人士还声称三星正在准备比GN2更大的传感器，但没有提供更多细节。

索尼半导体部门的首席执行官此前曾表示，智能手机相机将在2024年之前超过数码单反相机，手机追逐更高的影像效果还远远没到终点。