三星火力全开！发新广告嘲讽苹果没有创新

作者：骷

【天极网手机频道】此前苹果就宣布将于北京时间9月8日凌晨1点正式发布iPhone 14系列新机，有爆料称iPhone 14基础款相较Pro系列大刀阔斧的变化，基础款更像是iPhone 13的库存货，甚至在芯片方面也没有太多变化，依然沿用iPhone 13系列上的A15芯片。

面对这一情况，三星最近发布了一则广告，旨在为 Galaxy S22 Ultra 和Galaxy Z Flip4做宣传。在广告中，三星表示，希望你相信这一点:“这项创新不会出现在你身边的 iPhone 上。”而整则广告的原话为，“准备好迎接苹果的新机发布吧，你将进入一个回头率很高的世界，只是不会朝你的方向看。智能手机上分辨率最高的摄像头会放在某人的口袋里。而且，那个广受赞誉的史诗般的拍月亮功能也不属于你。因为这种创新不会很快出现在你身边的 iPhone 上。它已经在 Galaxy 手机上了。”

这波啊，这波可以说是三星虾仁猪心了。最主要还是因为网上一直在爆料iPhone 14相关的信息，根据最新一份来自分析师的报告称，A16芯片由Pro系列独占已是板上钉钉的事了，并且苹果还计划在今年大幅提升iPhone高端机型的出货比例，将达到55%-60%，去年的这一比例还仅为40%-50%。

在iPhone 13发售时，普通系列就只配备了4核图形处理器的A15，而Pro系列则配备了5核图形处理器的A15。虽然都是A15，但在参数规格部分也存在一定的差异。但是相比iPhone 13的一颗核心差距，显然今年苹果有意拉大这种差距，或将为iPhone系列的涨价提供支持。

此外，iPhone 14 Pro还将独占AOD息屏显示功能以及升级后的ProMotion自适应刷新率，这次的ProMotion自适应刷新率将支持最低1Hz的刷新率，这也为AOD息屏显示的出现提供了可能。此外三星将为iPhone 14 Pro提供使用更为先进材料打造的OLED显示屏，而基础版则会使用上一代材料制造的显示屏。具体来说，iPhone 14 Pro将会所采用M12材料组合的OLED显示屏，这块显示屏同样会在三星最新一代的折叠屏手机上配备。从理论上来讲，更先进的M12材料可以让显示屏获得更好的性能以及更低的功耗。

可以看出这次的iPhone 14基础系列相比iPhone 14 Pro系在整体配置上甚至可以说是陪跑的，如此微小的升级，也难怪三星会发广告嘲讽了。而三星在最新的Galaxy Z Flip4上，在屏幕外观选材进行了升级，外壳更加坚固，外屏采用超薄坚固的玻璃，同时铰链变得更小，为电池提供了更多的空间，机身内置了3700mAh电池，超级加速充电功能的引入，可以让三星 Galaxy Z Flip4 仅需约 30 分钟就能将电量充至 50%。最重要的是，三星在折叠屏上依然保持了系列传统的IPX8防水。

对于三星来说，这几年在屏幕上的创新确实给手机市场带来了不少活力，而相对中规中矩的苹果也在稳步推进着自家的技术，想必也会在日后迎来厚积薄发。对于两家立于全球的超级科技企业来说，这种竞争无疑是良性切必要的。