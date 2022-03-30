vivo X Note正式官宣！与vivo X Fold一同成为博鳌亚洲论坛官方指定手机

作者：毛毛

【天极网手机频道】3月25日，vivo正式官宣首款折叠屏手机vivo X Fold将于4月11日正式发布，并且传递出vivo X Fold将搭载与蔡司联合研发的影像系统的消息。在vivo首款折叠屏的话题热议度只增不减的情况下，vivo今日再次透过官微确认大屏旗舰手机vivo X Note也将亮相于发布会，并且与X Fold组成双旗舰阵营主攻高端商务市场。与此同时，vivo也正式宣布与博鳌亚洲论坛成为战略合作伙伴关系，vivo X Fold和X Note两款新品将成为博鳌亚洲论坛官方指定手机，在论坛期间为与会嘉宾带来移动商务办公新体验。

在签约仪式上，vivo产品副总裁黄韬表示，博鳌亚洲论坛是促进亚洲经济一体化的重要智库，也是全球经济协同向上发展的正能量。vivo非常荣幸能够参与论坛、融入论坛。作为中国与全球科技创新企业的代表，vivo将助力论坛，进一步推动全球经济合作与复苏。

从vivo今天的发布的海报图可以看出，vivo X Note影像部分的四摄模组将继续与蔡司进行合作，再根据早些时候的消息透露，vivo X Note将搭载7寸大屏，性能上搭载的是骁龙 8 Gen1 处理器，内置3D 超声波广域指纹等等，一系列旗舰配置彰显了vivo占领高端手机市场的诚意和决心。

vivo首款折叠屏vivo X Fold也将同样拥有蔡司影像系统，全系列镜头搭载光学性能优秀的蔡司T*镀膜，具备强大抗眩光能力的同时增强可见光透过率，提高画质且准确还原物体色彩，为高端人群提供优质纯净的光学体验。外观上，vivo X Fold将采用方圆天阶设计理念和皮革质感背板，不管是视觉或触觉上都能达到极佳体验。同时，关于折叠屏铰链技术的问题，之前有爆料显示vivo X Fold折叠屏手机铰链为苹果供应链厂商，因添加了多重航天材料使其铰链成本超1200元，是目前市面上折叠屏铰链最贵的，在折叠寿命和屏幕折痕上都有不错表现。虽然官方并未给到准确回复，但是随着柔性屏幕、UTG玻璃保护盖等供应链的成熟，vivo X Fold折叠屏手机的真机表现将非常值得期待。

随着vivo X Fold和X Note两款新品成为博鳌亚洲论坛官方指定手机，通过亚洲博鳌论坛这一窗口，vivo X Fold将开启折叠屏2.0时代，vivo X Note也将重新定义大屏商务体验。4月11日晚19:30，大屏旗舰如约而至，敬请期待。