OPPO携手易建联开启科技狂欢节，用户到店购机可享最高400元优惠

作者：墨将

【天极网手机频道】9月30日，OPPO科技狂欢节将正式开启。活动首日，OPPO Watch 3系列产品代言人易建联将现身东莞东城万达广场OPPO体验店，化身“一日店长”，与现场粉丝互动，共同体验OPPO X 2021卷轴屏概念机、OPPO Air Glass 智能眼镜等未来科技产品。OPPO科技狂欢节将持续至10月7日，活动期间用户到店购机可享最高优惠400元、最高12期分期免息、以旧换新最高补贴666元等多重福利。

9月30日19:30，易建联将现身东莞东城万达广场OPPO体验店，分享OPPO Watch 3使用感受，和用户一同体验运动记录、健康检测、独立通讯等功能，并随机抽取1名现场用户送出OPPO Watch 3手表1台。活动现场还将展出OPPO X 2021卷轴屏概念机、OPPO Air Glass 智能眼镜等多款未来科技产品，供用户体验。

科技狂欢节期间，十城科技巡展将在西安、长沙、广州、扬州、杭州、哈尔滨、青岛、郑州、深圳、昆明等10座城市的OPPO体验店同步举办，用户进店即可参与抽取包含Reno8等产品在内的，最高价值千元的科技大礼包。

活动期间，消费者到店购机还可享多重优惠福利。OPPO Find X5系列、Reno8系列等多款产品限时优惠，最高立减400元。除立减福利之外，用户购机最高可享12期分期免息，以旧换新最高可享666元购机补贴，购买OPPO Watch 3系列、OPPO Pad、OPPO Pad Air还有精美礼品赠送。

具体实施细则以活动详情页为准。详细信息可查阅：

https://oppoact.t5a.cn/newstores/h5/list.html?id=17&ch=WB