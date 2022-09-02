谷歌确认将在安卓14上提供对于卫星连接的支持！

作者：骷

【天极网手机频道】日前，谷歌平台与生态系统的高管对外表示，在 2008 年发布第一款安卓手机 HTC G1 时，让 3G+WiFi 正常工作是一件非常困难的事情。如今，谷歌已经开始致力于让手机与卫星进行连接，谷歌将在下一版本的安卓系统中提供该功能。

据悉，谷歌确认下一版本的安卓系统即为安卓 14，这意味着谷歌有可能通过安卓 14 大版本更新，引入对卫星连接功能的支持。目前，谷歌 Android Beta 计划页面已经更新，谷歌表示：“Android 13 QPR 测试版更新将持续到 2023 年 3 月，随后是 Android 14 测试版。”这意味 Android 14 开发者预览版可能会在明年 3 月启动。

卫星通信功能主要是地面蜂窝通信系统的补充，其主要应用于在光纤和基站不方便布设的偏远地区、海洋和天空场景、应急救灾场景。无独有偶，此前就有爆料称，苹果正在为iPhone 14系列开发卫星通信，并在量产前完成了该功能的硬件测试。此外，华为 Mate 50 / Pro 系列新机也可能通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务。

郭明Z表示，苹果公司拥有卫星连接的技术，但iPhone 14是否会支持卫星通信，取决于“苹果和运营商能否解决商业模式问题”。iPhone 13上也有支持卫星通讯的硬件，但由于没有解决商业模式问题，最终没有实现卫星通讯功能。

同时其认为，很难预测iPhone何时能够提供卫星通信服务，但“最终”会实现这一功能。如果iPhone能够提供卫星通信服务，iPhone 14以及以后的iPhone手机用户将能够通过卫星连接发送短信和进行语音通话。

为了实现这一技术，苹果目前正在与卫星技术公司Globalstar合作。今年2月，Globalstar宣布购买了17颗新卫星，目的可能是为苹果公司的“潜在客户”提供“持续卫星连接服务”。郭明Z表示，Globalstar确实是苹果最有可能合作的运营商。卫星通信顾问Tim Ferrar也预计苹果和Globalstar将为iPhone 14配置卫星通信功能。

但是相较硬件厂商的雄心壮志，运营商肯定也远放弃这一块香饽饽，并且可能会迎来跟苹果的一场硬仗。移动电话运营商T-Mobile和太空探索技术公司SpaceX在上周宣布了一项“卫星到蜂窝网络”的系统，据称该系统将支持现有的5G手机进行卫星通信，使用该系统的用户可以在美国任何地方通过智能手机通信。

如此看来，各大厂商的目光早已不是局限在5G或是尚在研发的6G上了，而是投向卫星连接技术，毕竟对于不少用户来说，卫星连接还是一个比较新兴的概念。