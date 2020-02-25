数据显示：受疫情影响全球旅行APP新增安装量同比下降20%

作者：高志伟

【天极网手机频道】近一两个月，人们生活、工作、出行均受到疫情影响，同时也在短期内改变了手机用户使用APP的习惯。近日移动归因与营销分析公司AppsFlyer针对疫情爆发前后(2020 年1月1日-1月20日为“疫情前”，1月21日-2月9日为“疫情后”)，对比了两个时间段内各领域和地区的安装、用户活跃度和营收等等数据，总结了包括旅行、游戏、娱乐等APP的下载数量、活跃度等变化。

AppsFlyer基于全球115个头部旅行App(机票与酒店类)的4000万次安装观察到，相较于疫情前，全球旅行 App 的订单量在疫情后阶段同比下降13%，营收同比下降21%，新增安装数量也同比下降了20%。按地区划分，亚太地区收到影响最大，新增安装量下降25%，订单量和营收分别同比下滑22%和27%。其中香港特区，新加坡，韩国与泰国均在高降幅前列。

AppsFlyer通过分析中国有活跃用户的3000个App发现，疫情后用户活跃度(应用内用户产生的活动量)大幅增长的类别分别为娱乐和游戏。其中，包括短视频在内的娱乐APP用户活跃度增长62%，社交博彩游戏、休闲游戏、重度游戏等APP用户活跃度分别上涨56%、46%、38%。相比之下，旅行、天气两类APP用户活跃度则出现45%以及41%的下滑，分列下滑率排名第一、第二。

除此之外，AppsFlyer调查发现中国出海 App(公司总部设立在中国大陆，主要用户群体在海外)也受到疫情波及。AppsFlyer基于4850个出海App调研得出结论，旅行APP用户活跃度下滑30%、营收下滑了29%。此外，受疫情影响，工厂无法及时复工，电商APP营收也出现了23%的下滑。

出海APP增幅最高的为教育类应用，涨幅高达65%，营收提升46%。