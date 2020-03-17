苹果新iPad Pro现身苹果官网：一共四款

作者：千年

【天极网手机频道】今日(17日)消息，近日，欧亚经济委员会数据库添加了一款型号为A2229的新iPad。此前，苹果产品在正式发售前几周到几个月时间里，通常会出现在该数据库中，因此可以判断苹果即将发布新的iPad产品。

前，苹果中国官网“iPad使用手册 - iPad的重要安全性信息 - 射频暴露”列表中，出现了四款全新iPad Pro型号，分别为A2228、A2231、A2229与A2233。

11 英寸 iPad Pro 无线局域网版型号：A2228 | CMIIT ID: 2019AJXXXX (型号核准代码为电子化显示)

11 英寸 iPad Pro 蜂窝网络版型号：A2231 | CMIIT ID: 2019AJXXXX (型号核准代码为电子化显示)

12.9 英寸 iPad Pro 无线局域网版型号：A2229 | CMIIT ID: 2019AJXXXX (型号核准代码为电子化显示)

12.9 英寸 iPad Pro 蜂窝网络版型号：A2233 | CMIIT ID: 2019AJXXXX (型号核准代码为电子化显示)

事实上，苹果也早就该推出新一代iPad了，上周产业链就给出消息称，随着中国家长在疫情期间购买iPad帮助孩子在家上网课，苹果公司的iPad中国库存正处于低位水平。

之前产业链就曾给出消息称，苹果已经准备好了新iPad，只不过疫情影响了生产，所以他们不会发布，因为发布后用户也买不到，这种情况并不是太理想。

此外，外媒9to5Mac通过泄漏的iOS 14代码，证实了不少有关苹果即将推出的硬件产品信息。其中，新款iPad Pro更新将包括三镜头相机阵列，同时包含ToF 3D传感器。ToF传感器是为了AR功能。