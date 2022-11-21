多项全球首发的年度旗舰即将于明日发布，vivo X90系列发布前瞻

【天极网手机频道】距离年度旗舰vivo X90系列的正式亮相仅剩一天，结合现阶段官宣信息和网络爆料来看，拥有蔡司一英寸T*主摄、双芯、旗舰屏幕双首发等诸多看点的X90系列将是近期旗舰市场的热门话题。赶在发布会前夕，来盘一盘已提前锁定年度最强旗舰的X90系列都有哪些看点。

看点一：应有尽有，影像全链路升级

vivo X系列在影像方面的能力有目共睹。过去的X70 Pro+和X80 Pro均登顶成为“年度最佳影像旗舰”，今年X80系列上市后的表现，可以用“一骑绝尘”来形容。而即将发布的X90系列，影像方面的表现更是超越自我，“影像封神”的底气十足。

X90系列在影像方面的看点，主要体现在从镜头模组、感光元件、芯片优化到自研算法的全链路升级。

从vivo官方预热信息来看，X90系列将是全球首款搭载50mm+90mm黄金双焦段人像镜头的机型，这一镜头组合将助力X90系列人像摄影效果可媲美专业水准。再配合vivo超感人像系统、无论是肤质、色彩还是人像特写，以及更具氛围感的人与场景融合处理，都将带来更惊艳的呈现。

此外，X90系列在光学和计算摄影实现再超越，它将搭载蔡司一英寸T*主摄。据了解，该主摄采用的是索尼 IMX989 一英寸大底传感器，感光能力提升 76%。官方称，凭借更大的光圈、更佳的镜片材质、更复杂的镀膜工艺、以及vivo与蔡司联合研发的算法，让X90系列中的一英寸传感器发挥更加的性能。

此外，结合此前vivo公布的业界首发“自研VCS仿生光谱技术”，不免让人猜测，X90系列是否将连VSC仿生大底也一并安排了？

值得一提的是，此前外媒爆料X90系列还将支持杜比视界。结合vivo影像战略发布会释放的信息，待发布会新机真容亮相时，14bit SuperRaw、视频Log模式和杜比视界等专业摄影模式的表现，也将是X90系列的看点之一。

看点二：联合研发调校，蓄力双芯新旗舰

众所周知，vivo与联发科在芯片方面的合作极其深厚。X80系列就将天玑9000“不分大小，全系高配”的落实到位，成为真正的满血版天玑9000旗舰标杆，更是被视作“天玑9000之王”。

双方的合作不仅仅停留在双芯联调方面，更是具备了联合研发的实践经验。此次vivo X90系列将首发天玑9200，并且和自家研发的AI-ISP架构的V2芯片进行联合研发和调校，在影像、游戏、AI、显示、通信、功耗、UX七个方面展开合作。最终带来的成果是，MCQ多循环队列、王者荣耀自适应画质模式、芯片护眼、APU框架融合以及AI机场模式五大重磅功能，势必要将X90系列打造为新一代“天玑9200之王”。

另外，官方公布的新机128万超高跑分，也让用户越加期待X90系列在双芯协同下带来的极致性能体验。

看点三：传承+创新，X90系列的“中式现代”设计美学

从官方发布的真机海报和视频中，可知X90系列会有黑色、浅蓝色和红色，或将提供AG磨砂玻璃以及素皮两种材质选择。尤其是“华夏红”机身采用的荔枝纹素皮，更显高端。这一材料也常常出现在高端跑车的内饰上，亲肤感十足。

以往，X系列在外观设计上不断积极探索，推陈出新。自X50起，云阶设计就独树一帜。而即将发布的X90系列，再度遵循“中式现代化”理念，通过金属缎带的形式，以⻩金比例将握持区与拍摄区分割，而缎带上面的Xtreme Imagination的字样，代表了X系列「极致」的品系理念，十分具有辨识度。

此外，后摄模组的设计，以及蔡司T*标识、ZEISS logo，彰显出与蔡司的深度合作，专业影像实力获得认证。

除了影像、性能、外观设计等几大看点之外，X90系列还将全球首发三星以及BOE两款全新旗舰屏、搭载OriginOS 3操作系统、配备双电芯120W闪充能力，并与即将一同发布的vivo TWS 3成为全球首家支持无线无损Hi-Fi的手机及无线耳机。

不论是黑科技还是定制版，一切悬念的答案，都即将在明日的X90发布会上一并揭晓，让我们共同期待。