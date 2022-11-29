11月新品推荐：配置升级，带来全新极致体验！

【天极网手机频道】近期，手机市场中涌现了不少新品，从中端机、次旗舰、旗舰机甚至折叠屏，应有尽有。同时，全新升级的配置，也让新品手机有了全新极致的体验。今天，小编就来推荐三款新品手机，感兴趣的朋友可以看看。

荣耀Magic Vs

作为近年来兴起的折叠屏手机，新颖的形态、非凡的交互以及随时可享大屏的体验，让其热度一直高居不下。继荣耀Magic V后，荣耀近期又带来了全新的折叠屏手机――荣耀Magic Vs。配色方面，荣耀Magic Vs提供了亮黑色、天青色、燃橙色共三款配色，其中的燃橙色为素皮材质，无论是观感还是手感，都相当细腻丝滑。

屏幕方面，荣耀Magic Vs外屏采用一块 6.45 英寸的OLED屏幕，21:9的比例让其十分接近直板手机，帮助用户实现无缝切换的使用体验。而2560x1080的分辨率、120Hz的刷新率、新一代聚光显示技术、全局最高亮度1200nit等优异特性，不仅能够带来丰富的显示效果，功耗方面也能有所下调。

而内屏这是一块7.9英寸的OLED2K屏幕，支持2272x1984的分辨率以及10:9的显示比例，屏幕素质也相当可观。同时，内外双屏均支持HDR10+的高动态范围与1920Hz高频PWM调光，能够有效减轻用户的用眼压力。

在用户最为关心的铰链上，荣耀Magic Vs采用全新的自研“鲁班0齿轮铰链”。其以航天级轻质材料与榫卯一体化成型工艺，实现产品轻薄可靠整体形态的同时，也借此增大了电池容量，解决了折叠屏手机续航不足的行业难题。

其他配置方面，第一代高通骁龙8+移动平台、前置两颗为1600万像素镜头、5400万像素IMX800视频主摄+5000万像素超广角+800万像素长焦镜头后置三摄影像模组、5000mAh大容量电池、66W超级快充、MagicOS 7.0等配置的加持，荣耀Magic Vs的影像、性能、系统也是旗舰级别的体验。

价格方面，荣耀Magic Vs 8GB+256GB版7499元、 12GB+256GB版7999元、12GB+512GB版8999元;荣耀Magic Vs至臻版 16GB+512GB售价10888元。其在11月23日 18：08 在荣耀商城、各大授权电商及各授权门店预售开启，11月30日10：08，正式开售，感兴趣的用户别错过这次首销了。

vivo X90 Pro+

vivo X90 Pro+提供华夏红、至黑两款配色，背部设计灵感源于晨曦初照时的旭日、天际线与大地，通过“缎带云阶”按照斐波那契数列的黄金比例进行分割，呈现出均衡、协调的视觉效果。正面则是一块6.78英寸的三星2K E6超感护眼屏，支持120Hz刷新率、新⼀代LTPO4.0无级变速技术、杜比视界显示、1800nit局部峰值亮度等特性。屏幕素质相当不错，相较于上一代，不仅显示效果更佳，功耗还有所降低，堪称业界天花板级别的存在，足以带来前所未有的视觉享受。

配置方面，除了核心SOC外，vivo自研的V2芯片同样继承了上一代“一芯二用”的特性。其主要侧重于超强插帧、图像处理单元、超高速缓存、超高能效比等方面的提升，配合8900mm2双生冰原散热系统、80W双芯闪充以及4700mAh的电池，带来了更加极致的性能体验。

影像方面，vivo X90 Pro+采用后置四摄影像模组：5000万像素蔡司一英寸大底主摄(IMX989)、5000万像素大光圈50mm定焦大师镜头(IMX758)、4800万超低畸变超广角镜头(IMX598)、6400万潜望式90mm中长焦人文镜头(OV64B)。

配合全新自研V2芯片，以AI加速器为ISP芯片赋能，配合vivo自研图像处理单元，不仅使处理与存储的效率大大提高，同时让拍摄的图片细节更清晰、色彩更自然、质感更优秀。vivo X90 Pro+凭借着更为智能化的算法，再次打破ISP算法效果的天花板。

价格方面，vivo X90 Pro+ 12GB+256GB版6499元、12GB+512GB版6999元。目前已开启全网预定，12月6日正式开售，并且陆续发货。

OPPO Reno9 Pro+

外观设计上，OPPO Reno9 Pro+提供明日金、碧海青、皓月黑三款潮流配色，并且保持着7.19mm的机身厚度以及174g的轻薄手感。全新的56°握手曲线设计更加贴合手掌，无论横握竖握，称手又称心的握感都恰到好处。正面则是搭载一块6.7英寸120Hz的OLED超清曲面屏，行业领先的2160Hz高频PMM调光，低亮度同样护眼。

核心配置上，第一代骁龙8+移动平台、满血版LPDDR5、UFS 3.1、16GB+512GB的超大存储组合、4700mAh的大电池以及80W超级闪充的加持，OPPO Reno9 Pro+足以带来极致稳定持久的性能体验。

影像方面，OPPO Reno9 Pro+采用5000万像素索尼IMX890大底主摄+800万像素120°超广角摄像头+200万像素4cm微距镜头的后置三摄影像模组，以及3200万超感光猫眼前置镜头，配合马里亚纳MariSilicon X芯片，影像体验相当不错。

价格方面，OPPO Reno9 Pro+ 16GB+256GB版3999元、16GB+512GB版4399元。新机目前已经开启预售通道，将于12月2日上午10点在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁、抖音等线上渠道全面开售，首销期间可享受最高24期免息。

以上三款手机，涵盖了折叠屏、旗舰机、次旗舰三个价位的产品，在各自的档位下均有着较高的优势。无论是日常使用，还是侧重于某一方面的优势，都能够带来极致稳定的全新体验。如果近期有换机需求的朋友，不妨考虑一下这三款新品手机。