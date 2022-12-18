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零距离体验「轻薄折叠」，OPPO Find N2系列快闪活动火爆四城

2022-12-18 14:00:00 作者：墨将

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  【天极网手机频道】OPPO Find N2系列日前正式发布，新机获得国内外媒体与网友的高度评价。OPPO Find N2此次将重量的控制在233g，这个重量足以与直板手机掰手腕，这也让许多用户为之心水。为了更多人能实际感受折叠新品，OPPO在发布后的第一个周末(12月17日)在上海、广州、西安、沈阳四座城市开启了限时快闪活动，让广大线下消费者能第一时间感受体验到OPPO Find N2和Find N2 Flip轻巧好用，值得重用的产品理念。 

  在上海、广州、西安、沈阳四座城市的活动现场，OPPO的工作人员为大家介绍Find N2和Find N2 Flip的设计和功能特点，大家可以尽情感受他们轻巧带来的好用体验。在这次快闪活动中，消费者亲自上手体验了 OPPO Find N2/N2 Flip 的轻薄玩法，活动中还有专门的工作人员进行细致讲解，帮助顾客进一步了解更多有趣的折叠屏特色用机方式。 

　　据了解，OPPO Find N2内屏采用7.1英寸的1920×1792镜面折叠大屏，外屏采用5.54英寸的2120×1080微曲面屏，均支持120Hz高刷新率。同时，OPPO Find N2搭载了高通骁龙8 + 处理器、LPDDR5内存。这款折叠手机仅重233克，OPPO采用了更先进的铰链技术，做到了更好的折痕控制，且可以在45°-125°之间实现自由悬停。同时OPPO对于折叠屏在软件上的优化，悬停观影、分屏、小窗等功能深化了玩法，而新增了帐篷模式，在亮屏解锁状态下，将手机悬停后倒扣即可形成“帐篷”形态。

  而OPPO Find N2 Flip外屏支持多场景服务，涵盖了一键回复信息、语音转文字、自定义动态桌面等丰富化的交互功能。无需展开手机，即可实现拍照、接听电话、快速调取付款码等多种操作。并采用4300mAh高能能量密度的电池，以及44W超级闪充，快速回血+超长续航的组合能够降低用户低电量焦虑，也首次让竖向折叠屏手机拥有叫板直板机的续航能力。

  目前，OPPO Find N2已经开启预订，近期想购买折叠屏手机的用户可以考虑一下OPPO Find N2系列。小折叠OPPO Find N2 Flip最低仅需5999元，大折叠OPPO Find N2最低也只需7999元，感兴趣的可以前往OPPO官网或者了解一下。

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