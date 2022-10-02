9月份安卓手机性能榜：天玑9000+发力，ROG位列旗舰榜首

作者：弈秋

【天极网手机频道】近日，对于安兔兔官方公布的关于9月份国内安卓智能手机性能排行榜单，笔者觉得有点意外。因为在八月份的Android旗舰手机性能排行榜中，旗舰榜单上全都是搭载骁龙8+的机型。这次，第一名的ROG6联合联发科调校出来的天玑9000+，以1123036的平均跑分超过了所有骁龙8+Gen1的手机。

显然除了ROG6一款天玑9000+旗舰之外，入榜性能榜前十的清一色的都是骁龙8+旗舰。说实话，这次联发科旗舰芯片的研发能力让人刮目相看，可以说在今年系列发布的关于热度之高的骁龙8+机型中，我们久违的迎来了基于天玑9000+系列的旗舰消息。

作为MediaTek天玑系列的全新突破之作，联发科天玑9000+芯片采用台积电4nm制程工艺和Armv9架构，内置主频高达 3.2GHz 的 Arm Cortex-X2 超大核和 Arm Mali-G710 十核 GPU，带来突破性的旗舰体验。搭载第五代高效 AI 处理器，为智能手机的拍照、视频、流媒体、游戏等万千应用提供高能效 AI 算力。较上一代CPU性能提升5%，GPU性能提升10%。承袭上一代的技术优势，拥有着更为强劲的性能和出色的能效表现。

而关于这款搭载9000+旗舰芯的ROG游戏手机6天玑至尊版，实力看来也表现不俗。天玑首款游戏手机，这次有安卓性能最强CPU加持，在安卓阵营里它跑出了112万上的跑分成绩。无论是硬件配置还是游戏体验全部拉满，基本可以说这次稳当的评为最强的游戏手机不为过。

它除了拥有165Hz的高刷大屏等表现之外，这次在散热方面也有突破体验。毕竟玩游戏时最扰人的就是手机发烫问题，而官方对此表示关键时刻，高手的手感不应被温度拖累，ROG游戏手机6天玑至尊版创新酷冷风洞系统+矩阵式液冷散热6.0Plus，风冷加持将酷冷进行到底。

写在最后，内外兼修，方为强者。天玑9000+芯片发挥的旗舰性能，可以说游戏手机6天玑至尊版登榜第一毫无压力。外观太空灰设计配备ROG Vision个性视窗，尽显出一种至尊级游戏体验感。当然在这份榜单中上榜的所有机型，可以说用机体验都是还不错的。毕竟跑分只是一个参考，感兴趣的小伙伴可以自行去线下上手真机体验一番。