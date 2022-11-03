三星S23+跑分曝光，频率高达3.36GHz，有望重回机皇宝座！

【天极网手机频道】前段时间，就有消息表明三星S23现身Geekbench跑分网站，这也是骁龙8 Gen 2机型的首个跑分数据。如今三星S23+同样现身这一跑分网站，不过却是一台美版机型，但是在配置上与国行版本没有差别，都搭载了骁龙8 Gen 2以及8G运存。

这台三星S23+搭载了一颗代号为Kalama的八核SoC，配置为1 + 4 + 3或1+2+2+3核，超大核可达3.36GHz的频率，而三个大核则以2.80GHz的频率运行，集成Adreno 740 GPU。除了芯片组的详细信息外，这款机型显示还将配备8GB RAM，运行安卓13系统，Geekbench 5测试得到的单核成绩为1485分，而多核部分得分可达4844分。

而之前三星S23的单核跑分1524分，多核跑分4597分，两者互有胜负。而参考高通官方公布的骁龙8+跑分，最高单核1333，多核4211，能够看到三星S23+所搭载的骁龙8 Gen 2单核提升了14%，多核提升了9%。

其他方面，据博主爆料，三星Galaxy S23电池额定值为3785mAh，典型值为3900mAh±，采用6.1英寸1080P柔性直屏。在配色方面，此前有消息称，三星Galaxy S23系列基本配色将至少包括米色、黑色、绿色、浅粉这五种。

从之前的曝光的渲染图来看，Galaxy S23采用6.1英寸居中打孔显示屏，预计搭载12MP前置摄像头。此外，三星Galaxy S23搭载高通骁龙8 Gen 2处理器，配备更大的内存和电池。

在此之前，国行版本的Galaxy S23、S23 +和S23 Ultra都获得了3C认证。认证显示，Galaxy S23和 Galaxy S23+都配备了相同的EP-TA800充电器，设备标识符确认这些设备是为中国市场准备的。而Galaxy S23 Ultra有些出乎意料地也是25W充电头，不过外界猜测该机的国际版仍然会支持最高45W的充电速率。

从目前已曝光的渲染图中可以看出，三星Galaxy S23尺寸比上一代略大，约为146.3 x 70.8 x 7.6毫米。渲染图还显示，Galaxy S23将使用与Galaxy S22完全相同的设计，只是去掉了摄像头模块的框框，改成了和S22 Ultra类似的独立摄像头排布。

除了三星之外，小米13系列、Redmi K60系列、vivo X90系列都将搭载骁龙8 Gen2处理器。不过这次的三星S23系列却有望重登机皇宝座。一直以来，三星给国内用户的印象就是极致的硬件配置，毕竟屏幕方面三星可以说是垄断了高端OLED屏幕市场，自家的三星旗舰从来都是用最好的OLED屏幕。

而在影像方面，三星过去曾被成为夜视仪，也能看出其在影像系统上的功力之深厚。加上这次高通转投台积电，骁龙8 Gen 2可能会带来令人惊喜的表现，以及三星S22那让人为之折服的正面颜值，或许这次三星S23系列能够在一众安卓机型之中脱颖而出。

不过这一切的前提是三星需要重新考虑对华服务问题，从三星Note7爆炸事件之后，三星手机在国内份额越来越低，虽然其中有国产手机发展迅猛的影响，但最主要的问题还是三星在面对手机爆炸事件上的区别对待，导致中国用户好感渐失。对于三星而言，重建国内用户的信任，才是能否重回中国市场的关键。

三星S23现身Geekbench跑分网站