苹果在愚人节当天推出iOS 15.4.1补丁：你品，你细品

作者：毛毛

【天极网手机频道】iOS 15.4的推出已经有一段时间了，用户体验上也是可想而知，各种翻车的操作引起了骂声一片。按照以往惯例，苹果总是会在后续推出补丁来修复上一个版本的bug，于是乎苹果在愚人节当天推出iOS 15.4.1升级补丁。据了解，补丁针对电量消耗过快、盲文设备可能在导览文本或显示提醒时不响应、Made for iPhone助听设备在部分第三方App中可能连接中断等问题进行修复，可能是考虑到大家对补丁的怀疑，安装包上都写着“建议所有用户安装”。

之前关于用户升级版本之后出现掉电更快的问题把苹果骂上了热搜，也不能说是喜闻乐见的事了，本就拉胯的续航再加上如此费电的系统，挨骂也是迟早的事。前几天更有油管博主对 iPhone 13、iPhone 12、iPhone 11、iPhone XR 和 iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE这些机型进行了iOS 15.4的电池消耗测试。毫无意外，测试结果对iPhone 12、iPhone 13两款机型十分不友好，但是在旧款机型上却出乎意外的增加了续航能力。

当然，有很多用户抱着怀疑的态度去更新了补丁，结果也已经看到了。有的网友甚至开始暗讽，表示补丁“修复了太流畅的问题”，更有用户称“升级完ios 15.4之后到现在电池性能已经从100掉到98了”。



部分截图

从网友的评论中可以知道，iOS 15.4.1补丁也是自带bug，有不少人发现更新补丁之后打开相机会闪烁一下，苹果的系统升级果然是“不负众望”。



部分截图





说到最后，建议苹果也别再倔强的去推补丁了，咱如果补丁和电池容量真的都拉胯的话，不如在充电方面下功夫，让广大iPhone用户都体验一下苹果的快充技术吧，需要人另外买的20W充电头实在是被各大安卓机的快充秒杀啊。关键是这个补丁也没解决大家说的存储问题和信号等问题，要不大家还是趁早刷回来吧。

苹果选择在愚人节当天推出iOS 15.4.1补丁，你品，你细品。你们猜iOS 15.4.2什么时候出来？