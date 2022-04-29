中兴Axon 40 Ultra将采用全新前摄算法 真全面屏效果惊艳

作者：景博健

【天极网手机频道】4月27日，中兴官方宣布将于5月9日发布全新的Axon 40系列新机，根据之前官方放出的一些消息，新品中最受关注的当属中兴Axon 40 Ultra，此前中兴终端事业部总裁倪飞曾表示：大家想要的中兴Axon 40 Ultra基本都有。今天，中兴官方宣布，Axon 40 Ultra将搭载自研前摄灵透算法3.0，前置1600万像素镜头，拥有2.24m融合大像素。

中兴Axon 40 Ultra采用独立像素驱动方案，通过独立像素驱动，提升屏幕透光率，实现400PPI的超细腻显示效果，同时保证小于2%的全屏亮度差。前代产品AXON30就将屏下区域从原来的200PPI升级到400PPI，带来了非常不错的显示效果，与屏幕其它区域基本看不出差别，相信算法再次升级后，效果会更加出色。另外，更好地透光率也将会带来更出色的自拍效果。另外，从放出的图片来看，其正面实现了真“全面屏”的效果，而且边框非常的窄。

除了屏下摄像头外，中兴Axon 40 Ultra依旧会采用三主摄的组合，包括6400像素定制超广角+6400万像素定制超人文+6400万像素潜望式长焦，支持三摄同拍功能，同时三颗主摄均支持8K视频。

中兴Axon 40 Ultra将会搭载骁龙8 Gen1处理器，倪飞曾表示Axon 40系列会给大家带来两个“芯”惊喜，一个应该就是强力的散热让骁龙8芯片得到更好的性能释放，另外一个可能是关于安全，能够更好地保护用户的隐私。

目前距离中兴Axon 40系列新品发布还有一段时间，官方应该会继续进行预热，大家可以期待一波。