OPPO续航计划：电池换新一口价+续航福利限量放送

作者：弈秋

【天极网手机频道】近日，笔者关注到为了回馈用户，OPPO服务官方推出了OPPO续航计划。此项计划活动已于9月25日开始，并持续到11月30日截止。OPPO续航计划提及了“电池换新一口价，限时39元起”、“OPPO商城配件，秒杀低至6.9元”等等内容。守护满格生活，这个活动很不错。

既然是续航计划，那肯定离不开的讨论话题就是手机电池。进入相关页面查看相关信息，这次换电池的活动支持OPPOA/K/R系列、OPPO Reno/Ace系列、OPPO Find系列等机型和一加手机机型。电池换新一口价，根据不同的手机机型最低只需花39元。用户参与活动更换后的电池享受180天官方保修服务，同时基于环保原则，维修更换下的故障部件将由OPPO官方服务中心统一回收处理。

关于本次换电池活动支持三种方式参与。可以根据个人情况，前往服务中心、或者寄修，亦或者同城取送皆可。另外据活动规则所知，这次活动的“电池换新一口价”是指用户保外更换电池时，仅收取电池备件费用，免收50元人工费。而前往OPPO官方服务中心或选择寄修、同城取送均可享受折扣价格，“同城取送”所产生的服务费需另行收取。

其实OPPO手机在充电续航方面，也一直在对此不断优化和调教。从适配器接口到手机内部，OPPO使用了5重防护技术全方位保护充电安全。而且，2021年OPPO举办的以“不止为快”为主题的VOOC闪充开放日活动中，打造的“三明治”夹心式安全电池，它采用了全新的复合集流体技术来替代传统铝箔，复合集流体使用一层新型的复合材料作为基体，采用尖端工艺镀上两层铝层，形成一个“三明治”夹心结构，然后在这个结构两面各涂一层安全保护层。这样今后便能够从源头上杜绝外力损坏导致的电池内部短路，降低爆炸概率。

现在除了要求快充体验，电池的耐用性也要足够到位才算合理。可以说把手机芯片比作手机的心脏，那么把电池比作血液无可厚非。至于怎么爱护电池延长手机的电池寿命，相信各位小伙伴都有所了解。平时尽量减少边充电边玩手机的坏习惯，不要让手机总是低电量的情况下才给手机充电等，爱护手机电池还是很有必要的。

想要参加该活动的用户，至于怎么判定是不是应该换电池，比如说出现电池充不进电、充的很快耗电也很快、电池出现鼓包等等问题，为了安全考虑可以参加这项活动及时更换电池。可视自己的情况而定，确实等到电池不耐用换一块新电池或许是个不错的解决方案。

而关于另外的多重续航福利限量放送内容，官方表示每天会有Type-C数据线等产品限量放送。用户在活动期间内每天9:00开抢，可以领取限量放送福利，活动期间每人仅限领取一张。

综上，本活动优惠折扣福利不支持与OPPO会员和一加成长会员的维修折扣同享。所以参与本次活动，除了一口价更换电池外，大家进入相关页面大家还有机会抽取Find X5 Pro、OPPO Pad、0元电池券等好礼。感兴趣的小伙伴可以关注官方，参与本次OPPO续航计划了解相关活动详情。