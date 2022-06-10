OPPO Reno Pro微醺：将流动的霞光彩云拓印在机身之上

作者：墨将

【天极网手机频道】OPPO于前不久带来 Reno8 系列手机，新系列不仅升级了外观制作的工艺和设计，带来全新亮眼的外观和上佳手感。OPPO Reno 8 Pro和Reno8 Pro+更是搭载了旗舰上才有的马里亚纳X影像芯片。而它提供的7种配色之中，最为亮眼的要数Reno8 Pro拥有的微醺配色了。

初见OPPO Reno Pro微醺，金色背板基础上，不同角度能看到金色、黄色、红色、蓝色、紫色等多彩颜色，而且是浅色系的，非常奇妙。在光影流转间呈现出千变万化的视觉效果，好似将流动绚丽的霞光彩云拓印在机身之上。而摄像头模组所采用的流云双镜设计元素，给人一种极为高端、大气的视觉感受，延续了原Find X系列的一体化造型，使得背面无断点，让其实现了手感与观感的平衡统一。

OPPO Reno8系列的机身采用了一体化热锻工艺，拥有 6.62 英寸 2400x1080 分辨率 OLED 直屏，三星 E4 发光材料，峰值亮度达 1300nits，支持 120Hz 刷新率，而且四面边框极窄，视觉效果非常出色。OPPO Reno8 Pro还通过高超的工艺设计和堆叠技术，将机身控制的十分轻薄，厚度仅为7.57mm，重188g，即便是女生拿在手中也尽感轻薄，长时间使用不会有任何赘手感。

OPPO Reno8 Pro还在前置采用了一颗3200万像素超感光猫眼镜头，相较于上一代感光能力提升了60%，噪点降低了35%，在面对逆光以及暗光环境下时，OPPO Reno8 Pro的前置镜头都能有着极为优异的表现。后置 5000W 水光人像三摄，前置 3200 万超感光猫眼镜头，搭配强大算力支撑，可以拍出清晰又有质感的照片，并且在人像氛围营造方面极为亮眼。

硬件上，OPPO Reno8 Pro首发新一代骁龙 7 Gen1处理器，辅以 LPDDR4X 内存 + UFS 2.2 闪存，配备马里亚纳 MariSilicon X 自研 NPU，还配备 X 轴线性马达，支持 NFC，拥有 4500mAh 电池+80W 闪充的长续航组合，可以在最短的时间内为手机快速回血续航。目前，OPPO Reno8 Pro微醺即将于6月11日开售，感兴趣的朋友不妨多多关注。