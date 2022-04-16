跨级影像体验要来了？ Hi nova 9 SE 将于4月19日发布

作者：知寒

【天极网手机频道】4月16日，Hi nova官方微博正式官宣：Hi nova 9 SE将在4月19日正式发布。从官方公布的海报来看，Hi nova 9 SE将搭载行业领先的一亿像素主摄像头。目前仅从摄像头的配置来看，Hi nova 9 SE将为用户带来跨级的影像体验，这让大家对于Hi nova 9 SE详细的参数配置更加好奇。

其实在官方宣布Hi nova 9 SE新品之前，手机圈已经猜测Hi nova将会发布一款SE产品，只是具体参数和发布时间还未知晓。不过在此前的工信部入网信息中我们可以看到，这款新机除了搭载一亿像素主摄外，还将配备800万像素超广角+200万像素微距+200万像素景深镜头，前置1600万像素。此外，Hi nova 9 SE拥有纤薄的机身设计，整个机身尺寸为165x 75.7 x 7.94mm，重量仅为191g，这样纤薄的机身设计相信能够在手感上为用户带来很大的惊喜，在纤薄机身设计的同时屏幕的尺寸也达到了6.78英寸，能够提供给用户更加沉浸的观看体验。

对于年轻人而言，手机几乎是处于常亮的状态，并且玩游戏拍照等都是当代年轻用户的重使用场景，因此手机续航也成为年轻人购买手机的重要指标之一。数码爱好者们纷纷猜测Hi nova 9 SE将以大容量电池+快充的方式来解决用户的电量焦虑问题，具体的电池容量和充电速度可能要等到发布会上才能揭晓，相信Hi nova 9 SE一定不会让我们失望。

在这个颜值先行的消费环境中，手机外观已经成为年轻消费者选择的重要因素。早前Hi nova发布的Hi nova 9系列凭借着时尚潮流的外观设计、丰富的硬件配置以及充满趣味的影像玩法深深打动消费者。以追求时尚的年轻群体为目标用户，Hi nova 9 SE在美学设计上极有可能继续延续Hi nova 9系列的梦幻系色彩搭配，再次成为吸睛利器。

Hi nova虽然是一个新生的手机品牌，但在产品使用体验上可谓有口皆碑。如今，Hi nova时隔不足半年再次推出新品，这充分显示出新品牌充满活力与朝气。对于Hi nova 9 SE的配置手机圈已经有了很长时间的讨论，时至今日Hi nova也证实了Hi nova 9 SE将会在4月19日正式与大家见面，相信不少消费者对于这款产品充满期待，让我们共同期待Hi nova 9 SE的正式发布，将带给我们更多的惊喜。