搭载旗舰双芯组合，全新影像升级数码好物推荐

作者：弈秋

【天极网手机频道】想要体现出旗舰这两个字，也不是那么容易做好的。因为能称得上一款旗舰机型甚至高端旗舰，消费者在体验上可是很严格的。赶巧不巧，自然说道手机，现在更多的除了影像、游戏体验外也更为注重均衡的用机体验。以下笔者给大家推荐了三款搭载旗舰双芯的手机，日常使用其实完全够用。从价格和体验来说，喜欢的朋友可以了解一番。

vivo S15 Pro

超薄、超轻、超质感，是S系列一贯坚持的品质审美，配色上提供[耀黑]和[盛夏]两款，全新升级的萤石AG工艺和水波纹设计，使玻璃表面的晶体更加细腻。这次克制的微曲面设计与中框曲线顺滑衔接，打造出了轻薄简约的侧面观感。vivo S15 Pro采用前后双曲面机身设计，60°微曲面屏与中框曲线顺滑衔接，带来更舒适的握持手感。正面采用一块6.56英寸的三星 E5 120Hz 超感曲面屏，屏幕感官体验获得了大幅提升。

性能配置方面，S15 Pro搭载天玑8100旗舰芯，配合vivo“游戏级”冷却系统配合使用，可将芯片组温度降低1.2°C。还有一个额外的独显芯片Pro加持，可以让高帧游戏更稳定。配合80W双电芯闪充的超强续航能力，还有120Hz高帧屏的超清分辨率和精准色彩表现。双芯旗舰性能和80W双芯闪充，可以说力求带来全方位旗舰级使用体验。

影像能力方面，vivo S系列人像自拍影像实力一直都很不错，从上一代的vivo S12系列开始。vivo S15 Pro主摄采用5000万像素索尼定制版IMX766V传感器。同时配合行业领先的蜂鸟超级防抖，带来超感光影像系统Pro，大大增加了暗光环境下的拍摄画质和成片率。人像体验上vivo S15系列带来了影棚级人像算法，配合实时黑光夜视、夜景光斑人像滤镜等算法支持，不用过多依靠后期一拍即得。轻松获得自然生动的人像效果，和享受媲美影棚级的“电影感人像”大片即视感。

OPPO Reno8 Pro

OPPO Reno8 Pro通过高超的工艺设计和堆叠技术，将机身控制的十分轻薄，厚度仅为7.57mm，重量188g。相机模组采用流云双镜设计，机身采用了一体化热锻工艺，采用航空级金属材质打造机身中框，坚固耐摔。而且四面边框极窄，视觉效果非常出色。新配色[鸢尾紫]，在机身雕刻鸢尾花波纹，不同的角度呈现出不一样的流动与变幻感。

性能配置方面，OPPO Reno8 Pro第一代骁龙7®移动平台，功耗很稳，能够轻松应对中大型手游和多任务处理。同时在充电续航方面，4500mAh电池以及长寿版80W超级闪充，仅需10分钟就可让手机从0%充至45%，具备出色的续航与更耐久的使用能力。内置的仿生修复电解液技术以及自研智能电池健康算法则将电池寿命提升至2倍，4年之后电池依旧持久耐用。

影像能力方面,OPPO Reno8系列延续了OPPO Reno系列在人像摄影赛道的不俗实力。该系列搭载自研马里亚纳® MariSilicon X影像专用NPU芯片，配合主控SoC、双定制大底影像传感器、人像算法矩阵等软硬件，共同构建双芯人像摄影系统。毕竟从 Reno5 系列的“焕采人像视频”开始构建起Reno系列的专业人像定位线。这次OPPO Reno8 Pro后置一颗索尼5000万的摄像头，前置一颗3200万像素的猫眼镜头，配合自研马里亚纳X 芯片，影像水准相得益彰。

国庆也迎来了购机优惠，立减200块钱。OPPO Reno8 Pro提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB三种内存版本。可前往OPPO商城、京东、天猫等电商平台或OPPO线下门店进行新机购买。

OPPO Find X5 Pro

OPPO推出旗舰产品OPPO Find X5系列，正式迎来“一机双芯”的全新时代。而且通过最新版CC MDFPP国际安全认证，是全球首个获得该认证的设备。OPPO Find X5 Pro 做为一款主打影像的高端旗舰手机，采用了不规则的造型，镜头模组与机身相融合，过渡顺滑的线条让人看着很舒服。同时一体化纳米微晶陶瓷增加了高级感，呈现出传统工艺与工业设计的完美融合。得益于OPPO极致的打磨下，镜头周边弧形部分完全不会硌手。

性能配置方面，分别提供了骁龙8版和天玑版。二者在CPU上采用了“1+3+4”的三丛集架构，即基于Armv9指令集打造的Cortex-X2超大核，配合3*Cortex-A710和4*Cortex-A510的核心组合。并且各自均搭载了LPDDR5内存+UFS3.1闪存，全新一代旗舰移动平台，无论日常使用和重度游戏也能轻松应付。

影像能力方面，“一帧影像，动用两块芯片”。搭载OPPO自研影像NPU马里亚纳MariSilicon X芯片，为手机带来空前强大的影像算力和能效比。在马里亚纳X 芯片与 CPU 的加持下，可实现芯片级4K夜景视频和4K HDR视频的拍摄。OPPO Find X5 Pro广角主摄还采用行业首款镜头+传感器双OIS五轴防抖，更好的稳定性在拍摄夜景时可以大幅提升安全快门时间。另外哈苏手机影像系统加持，同时丰富的滤镜也给我们创造更多好玩的影像故事提供了条件。

恰逢国庆黄金假期到来，OPPO科技狂欢节已开启并将持续至10月7日。活动期间，消费者到店购机还可享多重优惠福利，包括以旧换新最高可享666元购机补贴。而且OPPO Find X5系列、Reno8系列等多款产品限时优惠，最高立减400元。除立减福利之外，用户购机最高可享线上24期分期免息等优惠政策。

综上，这几款手机的实力都表现的很不错，最后自然也是要看个人喜好来选择。一昧的只看参数也不切实际，毕竟每个人所理解的“拍的真好看”也不一样。终归是自己使用的数码产品，自然要上手试试合不合适自己才是实在话。感兴趣换购新机的小伙伴，有条件可到线下上手体验一下真机再入手。