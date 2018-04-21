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那面妖艳的颜值 vivo X21屏幕指纹版宝石红更出彩

天极网手机频道 2018. 04. 21 作者：卒迹 责编：刘资城
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　　【天极网手机频道】对于vivo X21系列全面屏手机，相信很多朋友以及V粉在其发布之后都在等待抢购，可能标配版(人脸识别+后置指纹)相对来说容易入手，而屏幕指纹版(人脸识别+屏幕指纹)则是限量抢购，可以说是供不应求，甚至一机难求。在面对同质化现象越发严重的手机市场，手机用户实际换机需求并不高，而vivo X21系列全面屏手机之所以在亮相之际引来“轰动”，除了异形全面屏视觉效果带来的改变以外，还在机身工艺上玩出花样，即3D曲面玻璃与色彩工艺的完美结合。

那面妖艳的颜值 vivo X21屏幕指纹版宝石红更出彩

　　这样的元素组合，无疑更具震撼性。要知道，vivo X21系列全面屏手机本身的3D曲面玻璃材质就更胜一筹，其比起普通2.5D玻璃在手感上更加出色，细滑温和;且3D弧度会更接近手感的零度体验，握持体验会相对更佳。另外，在多彩配色的加持下，科技与美感的碰撞结合在一起，显得浑然一体，尽显通透之余更能折射出不同的视觉效果，进而焕发新的生命力，够出彩。

那面妖艳的颜值 vivo X21屏幕指纹版宝石红更出彩

　　这样的工艺呈现，个人认为是十分难得的，况且这又是今年的主流趋势，只不过vivo X21系列全面屏手机已然走在行业前面。此外，这款全面屏手机在屏幕指纹技术(屏下解锁)的加持下，显然更加与众不同，因为就目前手机来说，能达到量产屏幕指纹技术的手机厂商尚未出现，所以国内手机市场里vivo无疑就是No.1・・・不知大家是否还记得在vivo X21系列全面屏手机发布之前，vivo APEX全面屏概念机就已然有所展示，且在屏幕指纹技术上更是达到了惊人的半屏屏幕指纹解锁的程度，所以不得不说vivo在技术研发上确实处于前沿。

那面妖艳的颜值 vivo X21屏幕指纹版宝石红更出彩

　　这样的宝石红配色，你喜欢吗？

作者：卒迹责任编辑：刘资城）
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