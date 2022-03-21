《2021都市打工人睡眠报告》：近五成上班族因睡眠质量差导致记忆力下降

作者：墨将

【天极网手机频道】世界睡眠日是每年的3月21日，今年是第22个世界睡眠日。充足的睡眠、均衡的饮食和适当的运动，是国际社会公认的三项健康标准。中国医师协会睡眠医学专业委员会、OPPO健康发布了《2021都市打工人睡眠报告》，基于有效问卷调研数据和OPPO大数据分析，多维度揭示了上班族群体的睡眠健康状况，并给出改善睡眠的科学建议。

报告显示，上班族睡眠质量不佳已成普遍问题，仅有30.6%上班族深度睡眠时间达标。基于OPPO健康大数据的分析结果显示，约有25%的都市上班族睡觉打呼噜，有潜在睡眠呼吸暂停的风险，可见“鼾症”引发的睡眠健康问题不容忽视，但仅少部分用户对阻塞性睡眠呼吸暂停综合症有了解。

睡眠质量与身心健康息息相关。报告数据显示，当睡眠质量不好时，有近五成的上班族表现出记忆力下降、注意力不集中等症状。睡眠时间少于6小时的上班族中，近四分之一有体重超标的情况，而且有45%面部皮肤出现了问题。相比之下，早睡早起的上班族出现皮肤问题的概率更低。

报告也对睡眠习惯与生活方式之间的关系做了深入分析，其中包括通勤距离与睡眠、不同行业的睡眠状况、育儿对睡眠的影响等。数据显示，教育业、服务业、互联网行业是低质量睡眠“重灾区”。而通勤距离与睡眠时长并非简单的线性关系，通勤时间大于2小时人群的睡眠时间，往往更能得到保障。

在都市快节奏的生活状态中，随时了解自己的睡眠状况非常必要。睡眠健康也是OPPO健康实验室关注的重点方向之一，2021年初，OPPO正式成立健康实验室后就开始推动心率、心电、鼾症检测等健康相关算法自研，通过构建以健康算法、传感器、数据科学、生物医学为核心的底层创新技术，为广大OPPO用户睡眠健康等领域提供丰富和长久的健康服务。目前OPPO智能穿戴设备上，已经实现全面的睡眠监测功能，包含每秒级的实时睡眠血氧监测，睡眠心率分析，深睡、浅睡、清醒等睡眠状态监测。

值得一提的是，OPPO健康还针对打呼人群开发了“鼾症检测”功能，通过自研算法模型帮助用户评估睡眠呼吸暂停的风险。目前，这一功能已经在OPPO Watch2上线。未来，OPPO将继续加大健康领域的研发投入，通过更成熟的自研算法、功能创新和产品迭代持续帮助用户更好地管理每日睡眠。