搭载iOS 16的iPhone 14 Pro曝光，这颜值能打几分？

作者：毛毛

【天极网手机频道】前几天的WWDC22上苹果正式推出了iOS 16，如果不出意外的话应该会和iPhone 14系列一同发布。不过，Apple Hub以iPhone 13系列为原型，P了一张预装iOS 16的iPhone 14 Pro正面照，而这个颜值也遭到了不少网友的调侃，“感觉还不如刘海屏”、“不就是挖孔屏嘛，安卓早就玩烂了”、“颜值忽高忽低”等等，虽然感叹号的造型让广大iPhone用户接受不了，但不可否认的时候苹果想要提高屏占比的决心。

从曝光的图可以看到，iOS 16锁屏界面添加了小组件，支持更多个性化定制。一如WWDC22上介绍的一样，iOS 16的锁屏界面可以自定义，长按锁屏界面即可唤醒设置，点击屏幕下方的“自定”后在界面上方就会弹出几个框框，点击对应的方框即可添加小组件，以及修改时间的字体和颜色。用户还可以创建多个锁定屏幕样式，系统自带了各种新墙纸，也可以设置自定义的墙纸，设置完成后主界面也会随着一起替换，当然，你也可以设置专注模式的锁屏，当你调整专注模式的时候锁屏界面也会随着改变，而且在专注模式下iOS 16会过滤常用App中的干扰内容。

还有一个比较大的改变就是，为了不遮挡住其他内容，iOS 16在锁定屏幕界面的通知改到了在屏幕下方显示，虽然这个设计让大家一时间都没办法理解，但是看久了也觉得其实还行。

除此之外，iOS 16还在其他功能上做出了改变，例如信息。iOS16的信息中可对刚发出的信息进行编辑，或是将其撤回;对于无法及时回复，想回头再来处理的信息，也可标为未读。还有连接过的WiFi可查看密码、照片长按可直接抠图等等功能。

虽然iPhone 14 Pro系列的感叹号设计没办法再改了，大家只能试着去接受了，但是iOS 16其实还是新增了很多人性化的功能的，起码比以往的系统设计好多了。不过目前还是在 Beta 阶段，到时候等正式版出来了是否自带bug还难说，感兴趣的用户不妨等到秋季发布会发布之后再看看，毕竟总有一些敢于尝鲜的用户会给出血泪劝诫，大家别急着更新。