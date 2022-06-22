考完试买什么手机？不同价位段的手机已经给你列好了

作者：毛毛

【天极网手机频道】眼看到6月底，不管大考还是小考都陆续结束了，有的学生党甚至已经开启了暑假生活。网上甚至也流传一个小段子，让大家别忙着去找兼职，毕竟未来还有很长的打工生涯。也有不少学生想趁着暑假想找一份兼职给自己赚点零花钱换一部新手机，但又苦于囊中羞涩，想要买一些低价位的智能手机。不过按照现在国内手机厂商的内卷程度，就算是刚入门的千元机，也十分能抗，接下来就介绍几款不同价位的智能手机供大家选择。

Realme 真我V20

作为一款面向5G用户打造的诚意新作，真我V20延续V系列“科技国潮”基因，再次将年轻人喜爱的国潮文化融入设计当中。真我V20为年轻用户提供了“星辰蓝”和“墨云黑”两种配色，其中“星辰蓝”，将数以万计颗仿晶体颗粒细细打磨，镀膜覆盖在机身表面，通透且梦幻，微微转动手机，宛如璀璨星辰在指尖流转。而另一款“墨云黑”，则更彰显低调、沉稳气质，配合直角边框设计，经典又不失潮流感。

正面配备一块6.5英寸高刷护眼屏，能够有效过滤蓝光，减缓视力疲劳，并且支持高亮度阳光屏显示，即使在高强光的户外，依旧可以看清屏幕内容。整机厚度仅8.1mm，重量轻至184g，甚至还在如此轻薄的机身下塞进了一块5000mAh超大电池，让用户可以尽情地刷视频、玩游戏，摆脱低电量焦虑。

影像方面，真我V20搭载1300 万像素高清双摄，配合128GB大内存及支持1TB内存拓展，可以让用户随心所欲记录生活中的美好时刻。

在性能方面，真我V20搭载了天玑700处理器，它采用了八核 CPU，包含两颗主频高达2.2GHz的ARM Cortex-A76大核心，无论是看视频、玩游戏、拍照片或是在线办公都能享有非凡的畅快体验。同时，配合MediaTek 5G UltraSave省电技术，真我V20功耗表现非常优异，完全能够胜任各种使用场景。

目前，真我V20正在热销中，提供4GB+128GB、8GB+128GB两个内存版本，于6月23日正式开售售价分别为1099元、1399元。谁说千元机就不好？Realme 真我V20是真的香。有兴趣的用户不妨上官网进行了解。

vivo S15

vivo S15正面是一块6.62英寸的AMOLED屏，支持最高120Hz的刷新率。背面双镜云窗的经典造型，搭配2.5D玻璃后盖与航空铝材质中框，让机身保持在8.08mm左右的厚度以及198g的重量，也算轻盈趁手。拥有盛夏、浅金、耀黑三款配色，海浪般湛蓝的盛夏，阳光般闪耀的浅金，以及夜空般简洁的耀黑，带来了一场夏日的自然盛宴。

影像方面，vivo S15采用“6400万像素超高清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头”后置三摄，以及3200万像素前置单摄，配合vivo影像系统独有的算法，整体影像能力也是较为不错。此外，vivo S15配备4500mAh的电池以及66W的闪充，充电与续航能力在同档位手机中也并不会差。

vivo S15搭载了高通骁龙870，这是被称为“一代神U”的处理器，在性能与功耗方面的表现都相当均衡。在这款旗舰处理器的加持下，vivo S15足以运行时下的所有高负载手游，并且长时间地游戏也不会带来过高的温度。

售价方面，vivo S15提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB三个版本，售价分别为2649元、2949元、3249元，目前正在热销中，如果有需要的用户真的可以去了解一下，影像实力强，外观又好看，妥妥一部高颜值手机。

OPPO Find X5 Pro

作为OPPO今年的首款旗舰产品，OPPO Find X5 Pro的综合实力还是非常强的，尤其是影像方面表现尤为突出。OPPO Find X5 Pro搭载双IMX766主摄，拥有悬浮防抖(广角)+自由曲面镜头(超广角)的加持，搭配OPPO自研的NPU芯片马里亚纳 MariSilicon X以及哈苏调校，纸面参数可以说是相当豪华。

作为OPPO首款采用自研影像NPU的手机，OPPO Find X5系列为用户带来全新的影像体验，通过马里亚纳MariSilicon X实现芯片级4K夜景视频、芯片级HDR视频、芯片级4K极夜视频、芯片级App相机增强等前所未有的计算影像体验，首个悬浮防抖以及行业首个13通道光谱传感器等顶级影像配置，加上Find系列首次联合哈苏，为用户实现全新一代色彩影像体验。尤其是夜景照片表现，主要得益于它搭载的自研影像专用NPU芯片马里亚纳 X，配合13通道光谱传感器及自研环境光预测算法，能够更好地还原真实的环境光源信息，改善白平衡效果，拍出更具自然色彩的照片。

OPPO Find X5 Pro搭载高通全新一代骁龙 8 Gen1旗舰处理器。这款处理器采用领先 4nm 制程工艺，搭载第七代AI引擎，在性能方面的表现较骁龙888性能提升30%，能效比提升25%，强大的AI性能将覆盖更多图像处理的场景，性能更强功耗更低。

OPPO Find X5 Pro搭载的研影像芯片+骁龙8Gen1处理器组成“强芯脏”，让Find X5 Pro在屏幕、性能、影像上发挥着无短板的超强实力，是带出游玩的不二之选。

售价方面，OPPO Find X5 Pro 搭载马里亚纳X芯片和全新一代骁龙8，8GB+256GB版售价5999元、12GB+256GB版售价6299元、12GB+512GB版本售价6799元。另外一款OPPO Find X5 Pro 天玑版12GB+256GB版售价5799元。感兴趣的用户不妨去挑选购买，是一款入手不亏的旗舰机型。

荣耀Magic4 至臻版

荣耀Magic4 至臻版延续了“缪斯之眼”这一设计，不过作为系列最为顶级配置的款式，荣耀Magic4 至臻版在线条的设计上更为复杂，也带来了更为多元和丰富的视觉感受。它的镜头模组整体居中，方形的潜望式长焦镜头被安排在了正中间，体现了更加深邃的神秘感和层次感，其他摄像头呈对称的圆形排列。镜头模组边缘被切削出了八个斜角，呈现了更为方正的八边形，带上手机壳之后会更明显。配色上，荣耀Magic4 至臻版提供深沉的陶瓷黑和纯洁的陶瓷白两种最基础、最典雅也是最经典的配色。

影像上，荣耀Magic4 至臻版采用5000万像素的广角主摄像头，这颗摄像头采用1/1.12英寸的超大尺寸感光元件，已经很接近相机的1英寸大底了，同时搭配了F1.6的大光圈镜头。大底主摄主要有两种好处，一是能够带来自然的光学虚化效果，二是更大的进光量，这一点在夜景中会有明显的体现。超广角主摄则为6400万像素且支持微距，潜望式长焦摄像头同样为6400万像素。除了传统的用于成像的摄像头之外，荣耀Magic4 至臻版还额外配备了很多能够提升拍摄体验的摄像头和传感器，包括独立的光谱增强摄像头、8×8 TOF激光对焦系统、Flicker传感器通道和多光谱色温传感器。

售价上，荣耀Magic4 至臻版会更贵一些，12GB+512GB版本售价为7999元，但有一说一，它是真不错。以上就是不同价位的最新的5G手机，从入门到旗舰，总有一款合适你。