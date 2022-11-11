联发科天玑9200实测跑分出炉，GPU性能超越苹果一马当先！

【天极网手机频道】“简直太能打了，GPU性能表现居然超越苹果A16。”11月8日，联发科正式发布全新一代5G旗舰芯片天玑9200，凭借最新工艺架构、全新GPU核心、更低功耗表现、以及移动端硬件级光追等突出特性，实现性能全面提升，成功引发手机圈舆论热潮。

从官方介绍来看，天玑9200堆料堪称是新旗舰标杆。它是业界首款采用台积电第二代4nm工艺制程的处理器，内部集成170亿晶体管，CPU部分由1*3.05GHz Cortex-X3 超大核+3 * 2.85GHz Cortex-A715 大核+4* 1.8GHz Cortex- A510 小核组成。GPU部分则率先采用Immortalis-G715 GPU，拥有11个图形计算核心，性能较上一代提升32%，功耗降低41%，同时集成第六代 AI 处理器 APU，支持 LPDDR5X 8533Mbps 内存和8通道 UFS4.0 闪存，以及搭载 Imagiq 890 影像处理器，率先支持 RGBW 传感器等。

在天玑9200量产真机上市之前，我们也第一时间体验到了其工程机，并进行了一系列跑分实测。具体表现为，CPU方面搭载天玑9200芯片的工程机安兔兔跑分高达126.4W分，相比上一代旗舰平台提升巨大，而在Geekbench 5测试中，天玑9200单核跑分1423，多核跑分4475，刷新目前安卓阵营最高纪录，排在一流顶级梯队行列。

而在GPU图形性能测试上，天玑9200无疑给大家带来了巨大惊喜。首先，在1080P曼哈顿离屏项目中天玑9200跑出了324Fps的成绩，在1080P曼哈顿3.1离屏项目中跑出了224Fps，性能相较于天玑9000+的169Fps提升约33%，并超过了骁龙8+的185Fps和苹果A16芯片的195Fps。另外，天玑9200在1440P Aztec Ruins OpenGL离屏项目中也跑出63Fps，性能全场最高。

为了进一步印证天玑9200强大的GPU性能，我们还针对时下流行的《王者荣耀》《和平精英》以及《原神》等热门手游进行了实际测试，结果同样令人感到惊艳。例如在《和平精英》中开启90帧流畅画质，天玑9200工程机全程接近满帧运行;在《原神》高负载极高画面细节下也能实现接近60帧流畅不卡顿，游戏体验很爽。

更值得一提的是，此次天玑9200还首发全新的游戏自适应调控技术，可降低高帧率游戏的功耗和终端设备的温度。目前，腾讯旗下《王者荣耀》已经率先支持该技术，通过使用天玑9200工程机实测，能够长时间维持在120帧左右，且机身没有出现明显发热发烫现象，为玩家们带来更极致游戏体验，让游戏续航更加持久。

最后，别忘了天玑9200还支持移动端硬件级光追，联发科已经与腾讯《暗区突围》游戏制作团队密切合作，全方位深入优化打造，力求实现更逼真画面效果。通过对工程机的一系列实际跑分测试，我们可以明显看到，天玑9200在性能和能效方面表现均大幅优于上一代旗舰平台，是接下来联发科决胜高端市场的重要“杀手锏”。

据了解，率先搭载天玑9200处理器的终端产品最快会在今年年底上市，届时我们再来一睹真正量产机型的实力表现吧。