全面普及，618可折叠屏旗舰该怎么选？华为这三款机型深受用户追捧！

作者：知寒

【天极网手机频道】距离618真正的大狂欢时刻还剩几天时间，目前智能手机品类的销量竞争仍然一如既往地惨烈，厂商们不断推出更大优惠力度来试图吸引消费者。而与往年不同，今年折叠屏手机明显成为一大热门，随着OV华米的纷纷新品发布，大家的选择也变得更加充分。

在刚过去的5月份内，华为Mate Xs 2、华为P50 Pocket、和华为Mate X2占据了中国市场折叠屏手机销量前三甲，显现出了强大的用户统治力。三款机型分别代表了时下外折、纵向折叠、和内折三种完整的主流折叠方案设计，可以说在任何场景下都能满足用户使用需求。

华为Mate Xs 2：轻薄平整，引领创新

从我个人的使用经历来看，可折叠屏手机的重量是绝对不容忽视的关键因素。即便它的性能表现非常强，但若是连随身携带都成为麻烦，还何谈长时间使用。并且，从目前整个行业趋势来看，可折叠屏手机变轻、变薄将成为接下来一段时间的发展“大势”。

在这方面，华为Mate Xs 2既是引领者也是行业标杆。它拥有「锦白」、「雅黑」和「霜紫」三款配色，机身仅重255g，比上一代足足轻了40多克，接近传统手机戴壳后的重量，同时最薄处仅5.4mm，手感层面前所未有的出色。它还采用业界首创的双旋鹰翼铰链结构，通过恒长联动控制，使得折叠屏幕的平整度远高于过往水平，肉眼几乎看不见折痕存在。复合材质结构屏幕让华为Mate Xs 2在日常使用中的可靠性与坚固性比肩直板机，相较其他折叠屏手机更为耐用。

华为Mate Xs 2展开后拥有7.8英寸超清大屏，支持120Hz流畅高刷和P3广色域专业级色彩显示。为了充分发挥出折叠大屏的优势，它搭载行业内首个自适应UI引擎，通过布局自学习和优化自适应，能使应用快速适应从折叠形态到展开后的大屏适配，再搭配上HarmonyOS系统，可以给用户带来包括镜像智拍、AI消除、智慧分屏、跨设备文件管理等丰富强大的大屏生态体验。

华为P50 Pocket：精致小巧，时尚影像

送女友、送爱人最好的礼物是什么？首选华为P50 Pocket。它采用了颇为时尚新潮的纵向折叠设计，整机小巧精致，华为还运用了高超的立体微雕工艺，特殊菱形纹路设计，能在光线照耀下呈现出璀璨梦幻般的视觉观感，宛如女性最爱的“化妆宝盒”，尽显高端奢华气质。

考虑到女性用户对拍照摄影有着强烈需求，华为P50 Pocket搭载了旗舰级超光谱影像系统，由4000万像素原色摄像头、1300万像素超广角摄像头、3200万像素超光谱摄像头、及业界首次搭载的10通道多光谱传感器等多个强悍硬件组成，结合华为一贯出色的XD Fusion Pro等计算摄影技术，实现“所见即所得”的真实色彩还原。

除了微距摄影、荧光摄影等独特创新玩法以外，在自拍时，我们还可以利用华为P50 Pocket的折叠特性，实现「后置自拍」。通过机身外部的圆形副屏，实时预览到取景画面，并借助相机镜头顺利完成自拍。外出逛街时，搭载多光谱传感器的华为P50 Pocket能够帮助女性用户实时监测皮肤状态，进行AI肤龄检测和防晒检测等，是女性用户深深喜爱的贴心神器。

华为Mate X2：内折设计，面面俱到

华为Mate X2发布已有一年多，销量始终高居榜首，用成熟全面的产品力表现深深征服了所有人。从外观上看，它采用内折设计，通过双楔形一体机身和重心偏移设计，既能使机身紧密贴合，中间不留缝隙，同时又能提供给用户良好的握持手感，轻盈可靠。

最关键的地方在于，华为Mate X2解决了绝大多数用户非常困扰的内外屏体验“割裂感”问题。它配备6.45英寸外屏，拥有21：9屏幕比例和90Hz高刷新率，与传统直板手机屏幕相似，充分保证了外屏的实用性。同时，其8英寸内屏一样支持黄金比例和90Hz高刷，用户无论是想用哪块屏幕，都能获得优秀一致的流畅超清显示效果。

另外，华为Mate X2搭载麒麟9000处理器，后置超感知徕卡四摄强大相机，最高可实现100倍混合变焦，预装HarmonyOS系统，综合性能表现强悍无短板，是当之无愧的可折叠屏“水桶”旗舰。

华为在国内可折叠屏手机领域深耕多时，技术创新积累深厚，不论是最新的华为Mate Xs2、还是更适合女性的时尚单品华为P50 Pocket，亦或是成熟沉稳的华为Mate X2，都代表了目前可折叠屏手机的最高表现水准，尤其是得益于HarmonyOS自研系统的优化适配，让华为在大屏生态方面更是远远领先于对手，在体验上也让用户所折服。

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